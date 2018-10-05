فاركو للأدوية تطلق شركة تكنوفارما

شركة فاركو للأودوية





عمر سالم وأحمد صبرى



أعلنت مجموعة فاركو للأدوية عن افتتاح شركة تكنوفارما إيجيب إحدى شركات المجموعة الأولى فى مبيعات الدواء المحلى بمصر، حيث ستصنع بشكل أساسي الهرمونات الخاصة بالسيدات لسد احتياجات السوق المصرية فى هذا المجال.



وقال أحمد الرفاعى، العضو المنتدب للشركة، إنهم يعتزمون طرح 25 نوعا من الهرمونات فى الفترة المقبلة، حتى تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد إلى 150 ألف قرص فى الساعة.



وأضاف فى مؤتمر افتتاح الشركة أن الأنواع المستهدف تصنيعها تشمل أمبولات الحقن واللبوس المهبلى إلى جانب الأقراص كما تشمل الأدوية الخاصة بالسيدات فى جميع الأعمار.

