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رياضة

النجوم يستعيد نغمة الانتصارات ويفوز على الداخلية 2-1

النجوم صعد للمركز الـ 15
النجوم صعد للمركز الـ 15
النجوم صعد للمركز الـ 15

قدم فريق النجوم مباراة رائعة أمام الداخلية في مباراة تحسين المستوى واستطاع الفوز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد كلية الشرطة بالعباسية.

, ورغم سيطرة الداخلية على الربع الأخير في المباراة من خلال هجوم كاسح إلا أن النجوم استعاد الثقة ولعب بطريقة دفاعية على أمل الفوز لتحسين المركز.

استطاع أحمد سامي المدرب الجديد للنجوم أن يلعب فريقه بطريقة ملتزمة ومتوازنة مع الاهتمام بالمرتدات على أمل الفوز والخروج من منطقة القاع ، وهو ماحدث ليصل النجوم للنقطة رقم 9 والداخلية للنقطة 11..
أحرز هدفي النجوم شرويدة والبديل مصطفى السيد بينما أحرز باولوا هدف الداخلية.
بهذا الفوز صعد النجوم للمركز الـ 15 وبفارق الأهداف عن بتروجيت, والاسماعيلي ليهبط حرس الحدود الى القاع ومعه وادي دجلة

وقال أحمد سامي مدرب النجوم أن المكسب معنوي يصعد بالفريق لمراكز عليا, وأننا لعبنا بطريقة متوازنة وحاولنا التخلص من النغمة الدفاعية ,وأن المباراة القادمة سوف تشهد المزيد من الندية والإثارة

 بينما قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن الفريق صادفه سوء حظ بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية ولكنه استطاع اليوم الفوز على أمل الاستمرارية والبقاء في الممتاز وهو مانطمح اليه خلال المباريات القادمة.

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