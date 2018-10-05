إحصاء | أدنى مستوى لاستهلاك المنازل من الكهرباء في 6 سنوات

ويشير تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كذلك إلى ارتفاع نسبة الطاقة الكهربائية المبيعة الجهات الحكومية إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات عند 5,8٪ من الإجمالي، وأيضا ارتفاع نصيب الصناعة من الإجمالي إلى أعلى مستوى منذ 5 سنوات بواقع 27,5٪ عام 2017/2016.









المال خاص :رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع نسبة استهلاك المنازل عام 2017/2016 من إجمالي الطاقة الكهربائية الموجهة لمختلف الأغراض، لأدنى مستوى في 6 سنوات.ومازالت الطاقة الكهربائية الموجهة للمنازل تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الطاقة، بواقع 42,4%، غير أن هذا هو أدنى معدل لها منذ العام المالي 2012/2011.وأدى زيادة أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل خصوصا في خفض الاستهلاك والتوجه نحو استخدام الأجهزة المنزلية الأقل استهلاكا للكهرباء.وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد قال في تصريحات سابقة إن هناك زيادة واحدة متبقية في أسعار الكهرباء، بعد الزيادات الأخرى التي جرى تطبيقها منذ العام 2014.