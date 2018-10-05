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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 6 سفن حاويات وبضائع
الجمعة 05 أكتوبر 2018 03:31 م
مواني بور سعيد
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مواني بور سعيد
امانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 6 سفن.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 6 سفن ومتواجد علي الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن .
أما ميناء غرب بورسعيد فقد سجل دخول 2 سفينة حاويات وخروج 2 سفينة ومتواجد علي الأرصفة 1 سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن .
كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامه ومتواجد علي الارصفة 1 سفينة و من المنتظر دخول 1سفينة .
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصه بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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