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طاقة

إحصاء | نصيب الصناعة من الكهرباء يرتفع لأعلى مستوى في 5 سنوات

الكهرباء
الكهرباء
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المال - خاص:

رصد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي الطاقة الكهربائية الموجهة للصناعة في العام المالي 2017/2016 الى اعلى مستوى لها في خمس سنوات.

وقال الجهاز عن توزيع الطاقة الكهربائية المباعة، وفقا لأغراض الاستخدام، إن إجمالي الطاقة المبيعة لمختلف الأغراض في العام المالي 2017/2016 بلغ بلغت 151,606 جيجاوات في الساعة، وكان نصيب الصناعة منها 41,479 جيجاوات، مقارنة بنحو 42,089 في العام المالي 2012/2011، حين سجلت إجمالي الطاقة المباعة لمختلف الاغراض 135,838 جيجاوات.

ورصد التقرير إجمالي الطاقة المنتجة منذ العام المالي 2010/2009 حتى 2017/2016، وتوزيعاتها لمختلف الأنشطة.

كما رصد التقرير تراجع طفيف في كميات الطاقة الكهربائية الموجهة للزراعة إلى 6,743 جيجاوات، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في العام 2016/2015 بإجمالي 6,755 جيجاوات، ارتفاعا من 4,864 جيجاوات عام 2010/2009.

وتجاوزت مصر أزمات نقص الطاقة الكهربائية، في أعوام 2013 حتى 2015، بعد عدة اكتشافات جديدة للغاز، أبرزها حقل ظهر في البحر المتوسط، بجانب إنشاء عدة محطات ضخمة لإنتاج الكهرباء، أبرزها 3 محطات انتهت شركة سيمنز الألمانية من تنفيذها.

وأعلن وزير البترول، طارق الملا، منذ أيام عن وقف مصر استيراد الغاز المسال من الخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت التقرير أيضا إلى زيادة ملحوظة في كميات الطاقة الموجهة للجهات الحكومية، لتسجل أعلى مستوى منذ العام 2010/2009، عند 8,630 جيجاوات.


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