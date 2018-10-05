أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الدولار يستقر امام الجنيه خلال تعاملات الاسبوع

الدولار والجنيه 11
الدولار والجنيه 11
الدولار والجنيه 11


اعلى سعر للشراء بين 17.89 و 17.88 فى تنمية الصادرات وكريدى اجريكول وابوظبى الاسلامى
 تقرير- أحمد الدسوقى 

استقر سعر صرف الدولار الامريكى امام الجنيه المصرى على مدار الاسبوع الماضى ، حيث سيطر الهدوء على التعاملات الصباحية والختامية فى البنوك المحلية .

وسجل اعلى سعر للشراء عند مستوى 17.88 خلال ايام "الاحد ، الاثنين ، الثلاثاء " ثم قفز الى اعلى مستوى عند 17.89 جنيه خلال الاربعاء الماضى ، ولكن سرعان ما فقد قرشاً واحداً وعاد الى نفس المستوى الذى بدأ به الاسبوع عند 17.88 جنيه خلال تعاملات الخميس.

وقدمت بنوك المصرى لتنمية الصادرات وكريدى اجريكول ، ومصرف ابو ظبى الاسلامى ، وعودة – مصر، ومصر ايران للتنمية ، والكويت الوطنى والتعمير والاسكان اعلى سعر لشراء العملة الامريكية خلال ايام الاسبوع.

وتنشر بوابة جريدة "المال"، أسعار الدولار فى ختام تعاملات الاسبوع فى البنوك التالية :

سعر الدولار فى مصر بالبنك المركزى

17.85جنيه للشراء

17.97جنيه للبيع

 سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى

 17.78 جنيه للشراء

 17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك مصر

17.79 جنيه للشراء

 17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك HSBC

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الزراعى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار

سعر الدولار بمصرف ابو ظبى الاسلامى

17.88 جنيه للشراء

17.96جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك عودة

17.88 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك التعمير والاسكان

17.88جنيه للشراء

17.96جنيه للبيع

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