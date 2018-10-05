الدولار يستقر امام الجنيه خلال تعاملات الاسبوع

اعلى سعر للشراء بين 17.89 و 17.88 فى تنمية الصادرات وكريدى اجريكول وابوظبى الاسلامى
تقرير- أحمد الدسوقى
استقر سعر صرف الدولار الامريكى امام الجنيه المصرى على مدار الاسبوع الماضى ، حيث سيطر الهدوء على التعاملات الصباحية والختامية فى البنوك المحلية .
وسجل اعلى سعر للشراء عند مستوى 17.88 خلال ايام "الاحد ، الاثنين ، الثلاثاء " ثم قفز الى اعلى مستوى عند 17.89 جنيه خلال الاربعاء الماضى ، ولكن سرعان ما فقد قرشاً واحداً وعاد الى نفس المستوى الذى بدأ به الاسبوع عند 17.88 جنيه خلال تعاملات الخميس.
وقدمت بنوك المصرى لتنمية الصادرات وكريدى اجريكول ، ومصرف ابو ظبى الاسلامى ، وعودة – مصر، ومصر ايران للتنمية ، والكويت الوطنى والتعمير والاسكان اعلى سعر لشراء العملة الامريكية خلال ايام الاسبوع.
وتنشر بوابة جريدة "المال"، أسعار الدولار فى ختام تعاملات الاسبوع فى البنوك التالية :
سعر الدولار فى مصر بالبنك المركزى
17.85جنيه للشراء
17.97جنيه للبيع
سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك مصر
17.79 جنيه للشراء
17.89 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.86 جنيه للشراء
17.96جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك HSBC
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB
17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الزراعى المصرى
17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر
17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار
سعر الدولار بمصرف ابو ظبى الاسلامى
17.88 جنيه للشراء
17.96جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك عودة
17.88 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
سعر الدولار ببنك التعمير والاسكان
17.88جنيه للشراء
17.96جنيه للبيع