الدولار يستقر امام الجنيه خلال تعاملات الاسبوع





استقر سعر صرف الدولار الامريكى امام الجنيه المصرى على مدار الاسبوع الماضى ، حيث سيطر الهدوء على التعاملات الصباحية والختامية فى البنوك المحلية .وسجل اعلى سعر للشراء عند مستوى 17.88 خلال ايام "الاحد ، الاثنين ، الثلاثاء " ثم قفز الى اعلى مستوى عند 17.89 جنيه خلال الاربعاء الماضى ، ولكن سرعان ما فقد قرشاً واحداً وعاد الى نفس المستوى الذى بدأ به الاسبوع عند 17.88 جنيه خلال تعاملات الخميس.وقدمت بنوك المصرى لتنمية الصادرات وكريدى اجريكول ، ومصرف ابو ظبى الاسلامى ، وعودة – مصر، ومصر ايران للتنمية ، والكويت الوطنى والتعمير والاسكان اعلى سعر لشراء العملة الامريكية خلال ايام الاسبوع.وتنشر بوابة جريدة "المال"، أسعار الدولار فى ختام تعاملات الاسبوع فى البنوك التالية :سعر الدولار فى مصر بالبنك المركزى17.85جنيه للشراء17.97جنيه للبيعسعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى17.78 جنيه للشراء17.88 جنيه للبيعسعر الدولار ببنك مصر17.79 جنيه للشراء17.89 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك القاهرة17.86 جنيه للشراء17.96 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.86 جنيه للشراء17.96جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB17.86 جنيه للشراء17.96 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى17.85 جنيه للشراء17.95 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك HSBC17.86 جنيه للشراء17.96 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك قطر الوطنى الأهلى QNB17.85 جنيه للشراء17.95 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك الزراعى المصرى17.78 جنيه للشراء17.88 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر17.86 جنيه للشراء17.96 جنيه للبيعتقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولارسعر الدولار بمصرف ابو ظبى الاسلامى17.88 جنيه للشراء17.96جنيه للبيعسعر الدولار ببنك عودة17.88 جنيه للشراء17.96 جنيه للبيعسعر الدولار ببنك التعمير والاسكان17.88جنيه للشراء17.96جنيه للبيع