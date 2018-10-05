النقل النهري : جاهزية هويس فم النوبارية لاستقبال السلع الاستراتيجية





شهد هويس فم النوبارية ، التابع للهيئة العامة للنقل النهري، خلال 48 ساعة الماضية ،مرور وحدتان ملاحيتان قادمتين من القاهرة ومتجهتين إلى الإسكندرية ،لاستكمال مسيرة نقل الغلال كسلعة استراتيجية عن طريق النقل النهري ، وسلامة وامان المجرى الملاحي.وأكد د.عبد العظيم طربق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري على جاهزية هويس فم النوبارية لاستقبال الوحدات الملاحية المحملة بالسلع الاستراتيجية والبضائع لزيادة حجم المنقول عبر النقل النهري لما له من قيمة مضافة بين وسائل النقل المتعددة الوسائط وخفض العبء علي الطرق وتقليل الازدحام المروري وخفض نسبة استهلاك الوقود والطاقة، وخفض نسبة التلوث في الهواء والبصري والسمعي.وأشار عبد النور عبد العظيم ، رئيس هويس فم النوبارية إن الأهوسة الملاحية تعمل بكامل طاقتها، من خلال انتظام أعمال الصيانة الدورية والأسبوعية لمحركات الديزل، والإطفاء، وكنترول التشغيل الخاص بالأهوسة، والالتزام بالمواعيد المقررة، وتوافر الاشتراطات الملاحية للوحدات.