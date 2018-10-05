فيديو | تعرف عل خطوات حجز تذكرة سكة حديد عبر المحمول









مدحت إسماعيلأعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، انطلاق أول برنامج على الهاتف المحمول، اعتبارا من صباح غدٍ السبت، تزامنا مع الاحتفال بأعياد أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال توفير برنامج جديد للاستعلام والحجز من خلال التليفون المحمول.وصرح الوزير بأن هذا التطبيق يأتي لمواكبة التقدم التكنولوجى وزيادة منافذ بيع التذاكر وتوفير المعلومات اللازمة من مواعيد القطارات وأسعار التذاكر وكذلك التيسير على ركاب السكك الحديدية فى حجز المقاعد والحصول على التذكرة وتقديم الخدمات بشكل أفضل بدون جهد وتوفيرا للوقت.وأضاف أن برنامج الحجز عن طريق الهاتف المحمول يقوم بتسهيل عملية الاستعلام والحجز على القطارات مما يوفر الوقت والجهد وسهولة التواصل مع الركاب وتلقى المقترحات وإبلاغ العملاء بأى أخبار عن طريق الخدمة الإخبارية، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء لوجود أسماء الركاب على التذكرة وبكشف مشرف القطار.