عرض تجربة التضامن في حماية الأطفال بلا مأوى خلال ورشة منتدى الطفولة الخامس

الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

مدحت اسماعيل



تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في منتدى المجتمع المدني "التنشئة في عالم متغير ... عقل جديد لإنسان جديد لمجتمع جديد " بعرض تجربتها فى مجال حماية الاطفال بلا مأوى وجهود الحكومة من خلال البرنامج القومي " حماية الأطفال بلا مأوى " وذلك ضمن فاعليات منتدى لتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وبحضور كل من إدارة المرأة والأسرة والطفولة بالجامعة و المجلس العربي للطفولة والتنمية , وبرنامج الخليج العربي للتتمية "أجفند"



المنتدى يعقد تحت رعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمير طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" يومى 13 – 14 من أكتوبر الجاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .



ويذكر أن فاعليات هذا المؤتمر تأتي تنفيذاً للتوصية الصادرة عن لجنة الطفولة العربية فى دورتها (21) ، والتى عقدت فى عام 2016 برئاسة جمهورية مصر العربية ، والتى نصت على دعوة الدول الأعضاء للمشاركة فى أعمال "منتدى المجتمع المدني العربي للطفولة الخامس "