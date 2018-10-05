تكريم فريق إنشاء الطرق للفوز بكأس الجمهورية للشركات لكرة القدم

الشركة القابضة للطرق والكباري

المال - خاص



نظمت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى، تحت إشراف المهندس صلاح صابر رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم الجمعة، حفل تكريم لفريق كرة القدم لشركة النيل العامة ﻹنشاء الطرق لفوزه بكأس الجمهورية للشركات للعام الثانى على التوالى.



وحضر التكريم، المهندس على عياد رئيس شركة إنشاء الطرق، وجمال عبدالفتاح العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، ورئيس النشاط الرياضى بالشركة، ومجلس إدارتها وبعض الشخصيات والقيادات البارزة فى مجال الطرق والكبارى.



وقدم رئيس الشركة التهنئة للفريق، ووعدهم بمزيد من الدعم المادى والمعنوى والتشجيع لتحسين الأداء والحفاظ على المستوى المتميز.



وأشاد بحسن تمثيل الفريق لقطاع الطرق في دوري الشركات.



وأكد أن إنجاز فريق كرة القدم هذا الموسم يتواكب مع تحقيق الشركة التابعة لوزارة النقل أعلى إيرادات فى تاريخها، بلغت 3 مليارات جنيه فى العام المالى 2018/2017.



وأضاف فى كلمته خلال الحفل الذى أقيم في قاعة الاجتماعات بالمقر الادارى الجديد لشركة النيل، أنه يجرى دراسة الدفع بالفريق الأول لكرة القدم بالمشاركة فى الدورى العام الدرجة الثالثة، وكذلك إنشاء أكاديمية رياضية بالتنسيق مع نادى مدينة نصر والتوسع فى استثمار النشاط الرياضى خلال الفترة القادمة.



وفي ختام الحفل تم إهداء الجهاز الفني والإداري واللاعبين ميداليات التكريم والتقاط الصور التذكارية.