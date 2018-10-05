مدبولى يشيد بإدراج 19 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

وزير التعليم العالى : تكليفات مستمرة من الرئيس بالارتقاء بموقع جامعاتنا فى التصنيف الدولي



المال - خاص:



أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف التايمز البريطاني "Times Higher Education" ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألف جامعة على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، وبلغ عـــدد الجـــامعات المصـــرية 9 فى تصنيف العام الماضي، و 8 فى العام قبل الماضي، و3 فى التصنيف الذى تم منذ 3 سنوات.



وأكد أن الدولة تضع ملف الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية على أجندة الأولويات، وهناك جهود كبيرة تبذل على الأرض، سواء فى نظام التعليم قبل الجامعى، أو الجامعى، وستشهد الفترة المقبلة افتتاح عدد من الجامعات المتميزة، بالمدن الجديدة التى تنشئها الدولة حاليا، ستقدم مستوى تعليميا عاليا.



وتابع رئيس الوزراء مع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، نتائج هذا التصنيف، وأعلن الوزير أن نسبة الجامعات المصرية التى ظهرت فى تصنيف التايمز بلغت 1.5% من إجمالى 1200 جامعة، وهذه النسبة تفوق تعداد سكان مصر (1.3%) من إجمالى تعداد السكان العالمي، ووفقاً لهذا التصنيف الذى يعد من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات تكون مصر قد تفوقت على العديد من دول العالم المتقدم فى التصنيف الدولي للجامعات.



وأكد أن هناك تكليفات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، وما تحقق هو نتيجة تنفيذ هذه التكليفات، فهذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ هذه التكليفات والارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مشيرا إلى الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي" التى شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم، موضحا أن اللجنة نظمت أكثر من 20 ورشة عمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم، كما أن هذه الفترة تشهد تنامي دور أساتذة الجامعات فى النشر الدولي للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.



ويوضح تصنيف "Times Higher Education" للعام 2019 أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية في هذا الترتيب، حيث جاءت "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس" فى المرتبة من 601 – 800، وجاءت جامعات "الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا" فى المرتبة من 801 – 1000، بينما جاءت جامعات "عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق" فى المرتبة من 1001-1200.



تجدر الإشارة إلى أن تصنيف "Times Higher Education" يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30 %)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).



وفيما يتعلق بوضع الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية الأخرى، قال وزير التعليم العالى:



• تصنيف جامعات شنغهاي الصيني : جاء ترتيب جامعة القاهرة فيه بين 400-500 على مستوى العالم، وفى عام 2017 زاد عدد الجامعات المصرية بعد إدراج جامعتي الإسكندرية وعين شمس، وفي عام 2018 تم إدراج جامعتي المنصورة وبني سويف فأصبحت خمس جامعات هى (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، بني سويف).



• تصنيف ليدن الهولندى: في عام 2017 تم إدراج أربع جامعات مصرية هى : (القاهرة، عين شمس، المنصورة، الإسكندرية).



• تصنيف "US News" الأمريكي : في عام 2018 تم إدراج 12 جامعة مصرية هى : (القاهرة، حلوان، قناة السويس، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، الأزهر، الزقازيق، طنطا، المنوفية، الجامعة البريطانية فى مصر).



• تصنيف "QS" البريطاني : في عام 2018 تم إدراج ست جامعات مصرية هى (القاهرة، عين شمس، الأزهر، الإسكندرية، أسيوط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة).