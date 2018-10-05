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عقـــارات
تنظيم معرض عقاري مصري فى دبي 2019
الجمعة 05 أكتوبر 2018 02:15 م
عبيرعصام ويونان إدور
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عبيرعصام ويونان إدور
المال - خاص:
التقت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، الدكتور يونان إدور، الوزير المفوض لمكتب التمثيل التجاري لمصر بإمارة دبي، وتطرق اللقاء لعدد من المحاور لدعم القطاع العقاري خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأشارت عبير عصام في بيان اليوم، إلى أنه تم الحديث عن تنظيم معرض عقاري متخصص بدبي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 يحمل اسم مصر، ويتم التعاون فيه مع عدد كبير من الكيانات الاستثمارية بدبي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع جمعية مستثمري السادس من أكتوبر والذي تشغل فيها عبير عصام منصب عضو مجلس الإدارة.
وأضافت أن اللقاءات تمت علي هامش مؤتمر "سيتي سكيب" والذي انتهت فاعلياته في وقت سابق بدبي، وشارك فيه المجلس العربي لسيدات الأعمال بعدد من اللقاءات لعل أبرزها مذكرة التعاون بين المجلس ودائرة الأراضي والأملاك بحكومة دبي.
وشددت على أن الوزير المفوض يساهم في دعم الكيانات الشبابية والتي تمثلت في عمر أبو الركب ومروان بسيوني ممثلي شركة بري سكوير العاملة في مجالات تنظيم المؤتمرات والمعارض، من خلال تسهيل دخولهم للسوق الإماراتية وتوفير فرصة مشاركتهم بمعرض "إكسبو 2020"، بعد عرض سابقة أعمالهم فى أفريقيا والكويت.
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