لتدريب 100 مهندس.. مذكرة تفاهم بين القومي للاتصالات وهواوي مصر

مذكرة تفاهم بين بين هواوي والقومي للاتصالات

المال - خاص



شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "هواوي تكنولوجيز مصر" لتدريب 100 مهندس من حديثي التخرج على أحدث تكنولوجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بتقنيات الجيل الرابع للاتصالات (4G)، وهي تكنولوجيا الـ LTE التطوير طويل الأمد (Long Term Evolution) وتٌعد من أحدث معايير الاتصالات اللاسلكية في العالم، كما تمنح شهادة معتمده من شركه هواوي العالمية للخريجين.



وأكد طلعت، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يكون شباب مصر دائمًا في الصدارة وعلى دراية كاملة بأحدث التكنولوجيات والتطبيقات التي يتم استخدامها في العالم المتقدم لمواكبة كل ما هو جديد بشكل فوري، وصقل مهاراتهم التكنولوجية ليكونوا دائمًا مؤهلين لتقديم أعلى مستوى في هذه المجالات التي تتطلبها السوق سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن مصر لديها الكوادر الشابة الواعدة والقادرة على استيعاب كل ما هو جديد في التكنولوجيات المتقدمة، والمشاركة في تطويرها وزيادة كفاءتها بما يتناسب مع احتياجاتنا من التكنولوجيا وتفعيلها في صورة برامج وأنظمة تقنية تساهم بشكل كبير وفعال في توفير حلول تكنولوجية لكافة التحديات التي تواجه المجتمع.



وقالت الدكتورة إيمان عاشور، رئيسة المعهد القومي للاتصالات، إن مذكرة التفاهم الموقع عليها تنص على تعاون الطرفان في تدريب وتطوير المهارات التقنية لشباب الخريجين في مجال هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وستقدم شركة هواوي تكنولوجيز دورة تدريبية متخصصة بمقر المعهد من خلال مدربيها المتخصصين في مجال تكنلوجيا LTE لعدد 100 مرشح يتم اختيارهم من خلال المعهد القومي للاتصالات، يحصل المتدربين المتميزين منهم على تدريب وظيفي بالإضافة الي أولويه التعيين بشركه هواوي العالمية والشركات المحلية شركاء هواوي في المنطقة.



وتوفر شركة هواوي وفقًا للاتفاقية معملاً إلكترونيًا متكاملًا للاتصال عن بٌعد عبر الإنترنت للتدريب على معدات هواوي LTE في مقر شركة هواوي، مضيفةً أن المعهد سيكون مسؤولاً عن اختيار متدربين متميزين للالتحاق بدورات هواوي LTE ويجب أن يكون المرشحين طلبة في جامعات مصرية فقط أو خريجين جدد.



وقال تيرى ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر: "لطالما كانت هواوى حريصة منذ أن بدأت أعمالها في مصر منذ 19 عاما على تقديم الدعم لأجل تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري من خلال إطلاق وتقديم خبراتها من أحدث التقنيات العالمية، كذلك تصميم عدة مبادرات تدريب لشباب المهندسين لإيماننا أن قوة هذا البلد وتطورها يكمن في إتاحة فرص لشبابها لتعلم التكنولوجيا العالمية وزيادة قدرتهم التنافسية والقضاء على الفجوة المعرفية بين ما يدرس وما وصل إليه العالم ويحتاجه سوق العمل".



وتمنح شركة هواوي 30 فرصة تدريبية بهدف التوظيف بشركة هواوي العالمية أو شركائها على المستوى المحلى او الإقليمي او العالمي مدته شهر واحد في السنة حتى نهاية الاتفاقية التي تصل مدتها الى عامين، وستمتد فترة التدريب التوظيفي لمدة 3 شهور للثلاثة الأوائل من المتدربين.



يذكر أن تكنلوجيا LTE تتميز بإنها تكنولوجيا ذات النطاق العريض التي تعتمد على شبكة واحدة تعتمد على بروتوكول الإنترنتIP، وهي مصممة لتدعم وبشكل فعال الاتصال المبني على حزم البيانات، وتم تطويره من قبل منظمة 3GPP ليكون من ضمن معايير الجيل الرابع، وهذا ما جعل الشبكة ذات بنية مسطحة مع عدد أقل من المكونات، لتتمتع بسرعة عالية.



وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة، إيمان عاشور رئيسة المعهد القومي للاتصالات، وهالة عرندة رئيس قطاع العلاقات الحكومية والشراكات الاستراتيجية بشركة هواوي تكنولوجيز مصر.



وعلى هامش التوقيع، كرم الوزير ورئيسة المعهد القومي للاتصالات والرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، مهندسي المعهد الحاصلين على المرتبة الأولى في برنامج هواوي العالمي للتدريب "بذور المستقبل" الذي نظمته شركة هواوي العالمية بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 14 /9/2018 الى 29/9/2018 وشارك فيه، إضافة الى مصر كل من شيلي واكوادور وبوليفيا.