الري: 40 مليون جنيه تكلفة صيانة 78 قنطرة على نهر النيل سنويًا

الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري

المال - خاص



تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، تقريرًا عن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية.



وأفاد التقرير باستمرار المتابعات الدورية التى تؤكد الاطمئنان على جاهزية منشآت الرى من خزانات وقناطر وملحقاتها.



وافتتح المهندس أشرف حبيشى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، مشحمة سيارات ومعدات بمبنى الورش التابع لقناطر إسنا الجديدة، وذلك لأغراض تفعيل منظومة التشغيل التشغيل الذاتى فى صيانة السيارات والمعدات التابعة للإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة، حسبما أوضح التقرير.



وتفقد أعمال إنشاء الأسوار الجارى تنفيذها لاستكمال في قناطر إسنا، ومنظومة تأمين القناطر والمنشآت الملحقة بها ولتنفيذ توجيهات الوزارة فى حماية المنشآت الهامة والأراضى التابعة لها من التعديات.



فضلاً عن تفقد محطة مقننات البحوث المائية والتى تم انشاؤها لخدمة محافظات الصعيد بغرض دراسة المقننات المائية للمحاصيل المختلفه وكذا تفقد أعمال صيانة الاستراحات الحكومية التابعة للإدارة فى ضوء توجيهات معالى الوزير فى هذا الشأن، كما تم المرور على بوابات مفيض القناطر للتأكد من جاهزيتها للتشغيل.



وأوضح حبيشي أن ما تم افتتاحه جاء بسواعد السادة العاملين والفنيين بقناطر إسنا الجديدة من خلال تسخير إمكانيات الإدارة المتاحة فى أعمال التنفيذ، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة فى ترشيد الإنفاق الحكومى والحد من تكاليف إجراء مثل هذه الصيانات لدى جهات خارجية متخصصة واتجاه الوزارة إلى تفعيل منظومه التشغيل الذاتى واستغلال كافة الموارد المتاحه بالوزارة، وأشاد حبيشى بجهود السادة المهندسين والعاملين فى هذا الشأن، وحثهم على استثمار كل ما هو متاح من إمكانيات وخبرات لديهم لصالح العمل، مشيراً إلى ما يقوم به القطاع من تنمية ورفع قدرات العاملين كأحد المحاور الهامة لرفع لتحسين أداء العمل بجودة وكفاءة.



وفى ذات السياق، أشار حبيشي إلى أهمية القناطر الكبري المقامة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة، والتى تعد وسيلة التحكم في المياه بالأسلوب الذي يضمن الاستفادة من هذه المياه ووصولها لمناطق الاحتياج في الوقت والقدر من خلال منظومة أساسية تهدف إلى التحكم الأمثل ف الثروة المائية وسبل تنميتها والمحافظة عليها تدار من خلال القناطر الرئيسيّة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة وما يلحق بتلك القناطر من اهوسة ملاحية حديثة وطرق علوية ومحطات توليد كهرباء نظيفة، إضافة إلى أعمال الصيانة الدورية لضمان أمان وسلامة تلك المنشآت الكبري.



يأتي ذلك حرصًا على سياسة وحسن إدارة وتوزيع المياه طبقا للاحتياجات المائية المطلوبة لأغراض الري والزراعة والشرب والملاحة والصناعة وكافة الاغراض الاخرى.



وأضاف أن القطاع مسؤول عن ٧٨ قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، مشيراً إلى أن اعمال القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت ١٠ مليارات من الجنيهات، وتبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنوياً ٤٠ مليون جنيه.



ويقوم القطاع بتنفيذ أعمال المنظومة الأمنية المتكاملة من أسوار وكاميرات للقناطر الكبرى، وتم الانتهاء منها في قناطر نجع حمادي الجديدة وجاري العمل في قناطر اسيوط الحديدة وقناطر زفتي وقناطر، وفم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة فم العباسي وجاري البدء ف قنطرة وهويس دمياط بتكلفة تتعدي ٢٥٠ مليون جنيه.



وأكد الدكتور يسرى خفاجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يضع ضمن قائمة أولوياته تطوير وصيانة واعادة تاهيل منشآت التحكم المائية والهيدروليكية على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية، فضلاً عن كافة منشآت التحكم على المجارى المائية لما تمثله هذه المنشآت من أدوات لتحقيق محور الترشيد باستراتيجية الوزارة لتنمية الموارد المائية والرى 2050 والمعروفة باستراتيجية (٤ت)، وليس أدل على ذلك من قناطر أسيوط الجديدة.