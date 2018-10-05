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استثمار
اتفاقية لإنشاء البطارية الثالثة بشركة الكوك باستثمارات 100 مليون دولار
الجمعة 05 أكتوبر 2018 01:46 م
توقيع الاتفاقية
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توقيع الاتفاقية
المال - خاص
شهد الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والسفير الأوكراني هينادى لاتى، توقيع اتفاقية إنشاء البطارية الثالثة، وتأهيل أقسام الكيماويات الملحقة بها بشركة النصر لصناعة الكوك -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ووقع العقد من جانب شركة الكوك، المهندس عبدالجليل توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومن جانب "فاش ماش الأوكرانية"، كوزك رئيس الشركة، قائدة التحالف الفائز بالمناقصة.
وحضر توقيع العقد بمقر الشركة القابضة، فريق فنى من الجانبين، والمهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وصرّح الدكتور مدحت نافع بأن العقد يشمل توريد المعدات والبناء الحرارى ومستلزماته والتركيبات والإشراف الفني وبتكلفة 99.06 مليون دولار أمريكي، وأن المفاوضات كانت تحظى بدعم ومتابعة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.
من جانبه، أكد السيد السفير الأوكراني أن الاستثمار هو الأكبر بين البلدين.
ومن المنتظر أن يتم تمويل البطارية من خلال قرض مشترك مقدّم من مجموعة بنوك، وسوف يستغرق إنشاء البطارية حوالى عامين ونصف حتى تمام التشغيل بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنوياً.
ويعتبر هذا المشروع حيوياً ونواة لتطوير الشركة وإعادتها إلى طاقتها المطلوبة، حيث أن منتج الكوك مدخل رئيس في إنتاج الصلب وتعتمد عليه شركة الحديد والصلب المصرية في إنتاج أفرانها، وتعتبر شركة النصر للكوك الشركة الوحيدة المنتجة للكوك في منطقة الشرق الأوسط.
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