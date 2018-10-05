22 شركة تشارك فى ملتقي توظيف مصر الجديدة غدا

مدحت الشريف - عضو اللجنة الاقتصادية

ياسمين فواز:



قال النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة والنزهة، إن الملتقى التوظيفي الذي ينظمه غدًا، بمعاونة فريق العمل المتطوع، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، لأهالي دائرته ولجميع مواطني المحافظات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل جادة للشباب ومساعدة الشباب وصغار رواد الأعمال لإنشاء مشروعاتهم الصغيرة والخاصة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشارك في الملتقى.



يُقام ملتقى التوظيف الثالث، الذي ينظمه "الشريف" وفريق العمل، غدًا، بدار مناسبات حي مصر الجديدة بجانب مسجد الخلفاء الراشدين، من التاسعة صباحـًا حتى الرابعة عصرًا، بمشاركة 22 شركة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد "الشريف" أن الملتقى ستحضره كبرى الشركات والمؤسسات المصرية والدولية لتوفير فرص عمل جديدة، إيمانًا منه بأن العمل هو الحياة وأنه السبيل الأهم لتنمية الفرد والمجتمع ونهضة البلاد، وأن تنمية المشروعات الصغيرة، هو الهدف الأهم في هذه المرحلة من خلال توعية الشباب بثقافة العمل الخاص وما تقدمه الدولة من تسهيلات لإنشاء المشروعات الصغيرة.