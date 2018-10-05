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استثمار
شكري يبحث مشروعات التعاون المشترك مع الجايكا اليابانية
الجمعة 05 أكتوبر 2018 01:31 م
سامح شكرى وزير الخارجية
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سامح شكرى وزير الخارجية
رئيس الوكالة : حريصون على استمرار دعم المشروعات بمصر
سمر السيد :
التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم، البروفيسور "شينيتشي كيتاوكا" رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" خلال زيارته الحالية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، والتي يبحث خلالها مع كبار المسئولين اليابانيين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كل المجالات.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي ، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالتأكيد على تقدير مصر لجهود وكالة "الجايكا" في دعم المشروعات التنموية في مصر، مشيدا بصفة خاصة بدعم "الجايكا" لمشروع المتحف المصري الكبير، وإنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "EJEP"، والتي تم إطلاقها في مارس 2016 ، فضلا عن التعاون الثلاثي بين وكالة الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية من خلال بناء الكوادر ونقل الخبرات عبر تقديم الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة.
وأضاف أن وزير الخارجية أشاد بصفة خاصة بالشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم "EJEP" والتي تتضمن تقديم نحو 2600 منحة دراسية وتدريبية للمواطنين المصريين في العديد من المجالات، فضلاً عن إسهام تلك الشراكة في دعم التفاهم بين الشعبين المصري والياباني، خاصة في ظل ما يتميز به النظام التعليمي الياباني من تطوُّر.
وأعرب رئيس "الجايكا" عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدا حرص الوكالة على الاستمرار في دعم المشروعات الكبرى بمصر.
وكالة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا»
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