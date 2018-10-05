جانب من اجتماع وزارة قطاع الأعمال

المال - خاص



ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.



وقررت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، استمرار مجلس الإدارة في مهام عمله لحين صدور قرار التشكيل الجديد من قبل رئيس الجمعية (وزير قطاع الأعمال العام)، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي في 7 أكتوبر 2018.



وفي هذا الإطار، تقدم الوزير بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة على الجهود المبذولة والأداء المتميز خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهمية ضخ دماء جديدة وشابة بمجالس إدارات الشركات ودعمها بخبرات متنوعة وتطوير الرؤى والأفكار في الإدارة.



من جانبه، استعرض اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة، مؤشرات تطور الأداء والربحية والإيرادات للشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال السنوات الثلاثة الماضية والمشروعات التي تم تنفيذها والجاري العمل بها.



وفي سياق آخر، وجه الوزير بالبدء في الإجراءات اللازمة لنقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار خطة الوزارة للدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية في صناعة السيارات بهدف جعل مصر قاعدة إنتاجية لتصنيع وتصدير السيارات على أرض شركتي النصر للسيارات والهندسية للسيارات.



وتمت إحاطة الجمعية العامة غير العادية بإجراءات طرح نسبة 20% من إجمالي أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة، لتصبح حصة الشركة القابضة في رأسمالها بعد الطرح 35.36%، وذلك في إطار برنامج الحكومة لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.