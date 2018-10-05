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فوز ناشطة إيزيدية وطبيب كونجولي بجائزة نوبل للسلام
الجمعة 05 أكتوبر 2018 01:14 م
جائزة نوبل
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جائزة نوبل
أحمد صبرى
أعلنت لجنة جائزة نوبل، عن فوز الناشطة الإيزيدية نادية مراد، عراقية الجنسية، والطبيب الكونجولي دنيس موكويجي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2018.
وقالت اللجنة إن منحمها الجائزة جاء لجهودهما فى إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح فى الحرب والصراعات المسلحة، إذ قاوما الجرائم الجنسية وضغوط المجتمع فى بلديهما.
جائزة نوبل
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