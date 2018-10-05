صور | عودة غريبة لبث بيراميدز قبل أن يتوقف مجددا





علي المصريكشفت قناة بيراميدز، التي كانت مملوكة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية، سبب عودتها مساء أمس الخميس، للبث مرة أخري، لفترة قصيرة، قبل أن تقطع البث مرة أخري، بعد فترة قصيرة من عودتهوكانت إدارة القناة قد قامت بتسويد الشاشة، مساء الثلاثاء الماضي، بعد ساعات من إيقاف برنامج اﻹعلامي الشهير مدحت شلبي، بقرار من المجلس اﻷعلي لﻹعلام، لمدة 15 يوما، بسبب استضافته لرئيس نادي الزمالك.وفوجئ المشاهدين بعودة القناة للبث مرة أخري مساء أمس الخميس، من أجل نقل وصول الزمالك للمملكة العربية السعودية، لخوض لقاء السوبر المصري السعودي، أمام الهلال، غدا السبت، بالرياض، وفق ما قالت القناةوكتبت القناة بعد نهاية بث الوصول: "لقد عدنا لنقل استقبال نادي الزمالك الشقيق".وعقب الغلق، أوضحت اﻹدارة مصير العاملين بها، قائلة: "لا مجال للاستثمار الرياضي في بيئة غير صحية، العاملون بقناة بيراميدز مستمرون في منصات أخري مميزة قريبا، والعقود سارية حتي ولم يظهر العاملون في أي قناة أخري".