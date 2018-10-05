صور | تفاصيل مباريات دور الـ 32 لكأس مصر

علي المصريحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد وملاعب دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، التي أجريت قرعتها ظهر أمس الخميس، بمقر الاتحاد بالجزيرة.وستقام مباريات هذا الدور بين 18 فريقا من أندية الدوري الممتاز، بالإضافة إلى 14 ناديا تأهلوا من الدور التمهيدي الخامس للبطولة اﻷعرق في مصر، علي مدار 4 أيام.وستنطلق اللقاءات يوم 8 أكتوبر الجاري، بأربعة مباريات، حيث سيلتقي الداخلية مع المنصورة، علي ستاد كلية الشرطة، واﻹنتاج الحربي مع اتحاد الشرطة، علي ستاد السلام، وسيقام اللقاءين في الثالثة عصرا.ويتقابل اﻹسماعيلي مع ناصر الفكرية، علي ستاد اﻹسماعيلية، والمقاولون العرب مع غزل المحلة، علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر، وسيقام اللقاءين في السادسة مساءا.وتقام يوم 9 من الشهر الجاري، 4 لقاءات، حيث سيلعب بتروجيت مع مركز شباب تلا، علي ستاد السويس الجديد، في الثالثة عصرا، وإنبي مع شباب المسلمين قنا، علي ستاد بتروسبورت، والمصري مع الجزيرة مطروح، علي ستاد بورسعيد، وسيقام اللقاءين في السادسة مساءا، وبيراميدز مع طنطا، علي ستاد الدفاع الجوي، في التاسعة مساءا.وتلعب يوم 10 أكتوبر ثلاثة لقاءات، حيث سيتقابل اﻷهلي مع الترسانة، علي ستاد السلام، ووادي دجلة مع الجونة، علي ستاد بتروسبورت، وسيقام اللقاءين في الخامسة مساءا، ومصر المقاصة مع أبو قير لﻷسمدة، علي ستاد بتروسبورت، في الثامنة مساءا.وتختتم لقاءات دور الـ 32، يوم 11 من الشهر ذاته، بإقامة 5 مباريات، حيث سيلعب النجوم مع حرس الحدود، علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل اﻷخضر، وسموحة مع اﻷلمونيوم، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، وسيقام اللقاءين، في الثالثة عصرا.ويلعب طلائع الجيش مع القناة، علي ستاد جهاز الرياضة العسكري، والاتحاد السكندري مع بورتو السويس، علي ستاد اﻹسكندرية، وسيقام اللقاءين في السادسة مساءا، والزمالك مع مركز شباب منية سمنود، علي ستاد بتروسبورت، في التاسعة مساءا.