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رياضة

فيديو | آل الشيخ: قرار نهائي بالانسحاب من مصر وبيع بيراميدز

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ: ثلاثة يمكنهم أن يرجعوني عن قراري


علي المصري

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن تجربته مع نادي بيراميدز المصري، انتهت، وأن قرار انسحابه باستثماراته الرياضية من مصر نهائي 

وقال آل الشيخ في تصريحات تليفزيونية، لقناة العربية، مساء الخميس، إنه لن يتراجع عن قراره بالانسحاب من الاستثمارات الرياضية في مصر، وبدأ بالفعل في بيع بيراميدز.

أوضح أن ثلاثة يمكن أن يرجعه عن قراره الله سبحانه وتعالى ثم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وأضاف: "لا أريد أن أتحدث عن تجربتي في مصر، أنا محبط وكنت أتمنى النجاح في الكرة المصرية، ولكني اتخذت قرارا نهائيا بالانسحاب، ولجأت للمحاكم الدولية، وأنا ملزم بتعاقدات النادي".

وأشار إلى أن البرازيلي ماركوس كينو، نجم بيراميدز، سينضم إلى اتحاد جدة السعودي، في شهر يناير المقبل، بعد تألقه في الموسم الحالي مع الفريق المصري.


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