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دعم خليجي بأكثر من مليار دولار للبنك المركزي الأردني
الجمعة 05 أكتوبر 2018 01:00 ص
قمة مكة لدعم الأردن 001
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قمة مكة لدعم الأردن 001
(رويترز)
كشف مصدر حكومي أردني أن السعودية والكويت والإمارات أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني وتعهدت بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات في إطار حزمة قيمتها 2.5 مليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.
وقال المصدر إن اتفاقا سيُوقع في وقت لاحق يوم الخميس سيعلن تفاصيل الحزمة البالغة 2.5 مليار دولار التي تعهدت الدول الثلاث بها في يونيو حزيران الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة.
وتتضمن الحزمة أيضا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.
وأضاف المصدر أن الكويت كانت البادئة بإيداع 500 مليون دولار في البنك المركزي في حين وصلت 330 مليون دولار إضافية من السعودية يوم الخميس.
وأثارت احتجاجات الأردن مخاوف الدول الخليجية التي تخشى من أن يكون لزعزعة استقرار المملكة، الحليف القوي للولايات المتحدة والذي كثيرا ما دعم مواقف تلك الدول في السياسة الخارجية، تداعيات على أمنها.
وللأردن دور رئيسي في حماية الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط يجعله بالفعل من أكبر البلدان المتلقية للمساعدات الأجنبية في العالم من حيث نصيب الفرد، وفقا لبيانات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
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