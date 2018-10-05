مقدم تشريع الأحوال الشخصية للبرلمان: هناك إعوجاج بالواقع





ياسمين فوازقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ومقدم مشرع قانون الأحوال الشخصية المعروف إعلاميا باسم "مشروع الوفد" إنه أقام العديد من جلسات الحوار المجتمعي بالمحافظات، ولكنه في حاجة إلى خبرات المحامين في الشق الإجرائي حيث أنهم الأكثر معرفة بمشكلات الشق الإجرائي في قوانين الأحوال الشخصية.وأكد فؤاد، أن مشروع القانون سيكون له العديد من جلسات الحوار المجتمعي داخل البرلمان، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، في تصريح له الخميس أن مشروع القانون علي أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الإنعقاد الحالي.وأشار فؤاد، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يحقق الهدف المنشود منه ويسبب المعاناه للطفل والأب والأم، وأننا في مصر لسنا بمعزل عن العالم حيث أن هناك إعوجاجا كبيرا فيما له علاقه بالأحوال الشخصية كترتيب الحضانة وإقحام أطراف أخري في العلاقة.وأضاف فؤاد، أن المبارزات التي تتم علي أرض الواقع بأسم الشرع بينما هي أمور لا تندرج تحت الماده الثانية من الدستور حيث أنها أمور غير قطعية الثبوت بالشرع وتقبل الاجتهاد.