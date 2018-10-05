تعيين مدير جديد لجمارك بورسعيد

جمارك بورسعيد 99

أمانى العزازي



أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرار. رقم 515 لسنة 2018، بندب يسرى رجب السيد رئيسا للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية. ضمن حركة تغييرات وتنقلات واسعة.



وتم ندب رمضان السيد محروس رئيسا للإدارة المركزية للمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.



وتضمن القرار ندب محمد أحمد أبوزيد رئيسا لدعم البرامج بقطاع العمليات الجمركية وندب محمد على ماهر رئيسا للإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بقطاع شئون المصلحة.



وندب حسام الدين حمزة رئيسا للإدارة المركزية لجمارك الدخيلة بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية وندب السيد محمد أحمد العوف رئيسا للإدارة المركزية للدعم الإدارى بالمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.



وندب إبراهيم عبدالفتاح الفراش رئيسا للإدارة المركزية لبرنامج الفاعل الإقتصادي المعتمد بقطاع العمليات الجمركية وندب الدكتور أحمد صبيح رئيسا للإدارة المركزية لجمارك القاهرة بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.



وندب ناهد على حسن رئيسا للإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الوسطى والجنوبية بقطاع العمليات الجمركية.



وندب جبريل عيد النعيم رئيسا للإدارة المركزية للتفتيش العام بقطاع شئون المصلحة.



وندب عالية مصطفى محمد رئيسا للإدارة المركزية للتعاون الدولى بقطاع النظم والإجراءات الجمركية.



