آل الشيخ يرحب بالزمالك في السعودية..وهدايا مغرية للجماهير

ترحيب سعودي بالزمالك

علي المصري



رحب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، ببعثة فريق الكرة بنادي الزمالك، بعد وصولها مساء الخميس، إلى المملكة العربية السعودية.



وكانت بعثة فريق الزمالك، وصلت مساء الخميس، إلى المملكة، تمهيدا لخوض مواجهة السوبر المصري السعودي، أمام الهلال، بعد غد السبت.



ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" لقطات لوصول بعثة الزمالك إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض معلقا: "أهلا بالزمالك ورئيسه".



واستقبل قصي الفواز، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولؤي السبيعي أمين عام الاتحاد، بعثة الزمالك بجانب الثنائي طارق التويجري وعبدالله الجربوع من إدارة الهلال.



وقام رئيس الاتحاد السعودي، بأهداء القنصل العام لجمهورية مصر في المملكة هاني صلاح محمد، درع الاتحاد السعودي.



فيما أهدي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الشباب عبدالإله الدلاك، إسماغيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إسماعيل يوسف درع الاتحاد.



من جانب أخر، أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن تقديم 4 سيارات للجماهير، وذلك على هامش المباراة، السوبر المصري السعودي، التي ستقام بالرياض، على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وكشفت الهيئة العامة للرياضة، في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الخميس، بأنه سيتم إجراء سحب على سيارتين للجماهير المصرية، وسيارتين للجماهير السعودية.



ويشارك الزمالك في المباراة بصفته حاملا للقب بطولة كأس مصر في الموسم الماضي، فيما يلعب الهلال، اللقاء عقب تتويجه بلقب دوري المحترفين السعودي.

