مدرب ليفربول: محمد صلاح سيعود لمستواه رغم الانتقادات

محمد صلاح

خالد بدر الدين



قلل مدرب ليفربول يورغن كلوب من الانتقادات الموجهة لمحمد صلاح، وطالبه قبل ساعات من مباراة نابولي بالاسترخاء، معترفا بأن صلاح يمر بمنتصف "أزمة ثقة"



وأكد أنه لا شىء يمكن للاعب فعله سوى تهدئة أعصابه والتركيز للخروج من الأزمة.



وكانت بعض من جماهير ليفربول طلب بحسب ما نشرته منصات تواصل بتسريح اللاعب المصرى محمد صلاح عقب أدائه خلال الموسم الحالي حيث قل ّعطاؤه ولم يعد تأثيره في الخط الهجومي مثل الموسم الماضي لدرجة أنه سجل 3 أهداف فقط خلال 9 مباريات، كما قل حماسه فوق أرضية الميدان مقارنة بالموسم الماضي.



وشارك النجم المصري في لقاء ناديه أمام نابولي يوم أمس الأربعاء، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبية، وانتهى اللقاء بهزيمة المدرب الألماني يورجان كلوب ولاعبيه أمام فريق الجنوب الإيطالي بهدف نظيف.



وذكرت شبكة سكاي نيوز عربية إن مباراة نابولي وليفربول في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا لم تكن الأفضل لمحمد صلاح هذا الموسم، ولكن غضل الجماهير من صلاح فى نهايتها يطلق جرس إنذار مرتفع يجب الانتباه إليه.



ونشر أيضا موقع "ديلي ستار" إن جانبا من جماهير ليفربول يشعر بالغضب بسبب عدم إظهار صلاح الحماس أو الرغبة ذاتها هذا الموسم، بل واتهمه البعض بالأنانية بسبب صراع شخصي مع نجوم الفريق الآخرين وعلى رأسهم السنغالي ساديو ماني.



** غياب الفاعلية



وغابت الفاعلية عن صلاح مرة أخرى ا في المباراة التي شهدت خسارة ليفربول بهدف قاتل في الدقيقة 90 ليرتقي الفريق الإيطالي لصدارة المجموعة الثالثة، فيما تراجع ليفربول، وصيف الموسم الماضي، للمركز الثالث.



وظهر ا أداء ليفربول متواضعا، لدرجة العجز عن تسديد أي كرة صحيحة على المرمى، لأول مرة في دوري الأبطال منذ الهزيمة 1-صفر أمام بنفيكا في فبراير 2006، لم يكن ما قدمه "الملك المصري" أفضل حالا بكثير بعد أداء مخيب مجددا.



وأحرز صلاح 44 هدفا في موسمه الرائع الأول في "أنفيلد"، ليتوج بجائزتي هداف "البريميرليغ" وأفضل لاعب في إنجلترا مما زاد من توقعات عشاق ليفربول تكرار التألق من صلاح هذا الموسم ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد أحرز الجناح المصري 3 أهداف فقط في 9 مباريات حتى الآن كما أن تراجع نسبة التهديف بشكل كبير لم يكن المشكلة الوحيدة.



كما بدا إهداره للفرص السهلة أمرا مثيرا للقلق بالنسبة لفريق يبحث، بأي ثمن، عن إحراز لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ عام 1990.



** أزمة ثقة



وقد قلل مدرب الفريق يورغن كلوب من الانتقادات الموجهة لصلاح، وطالبه قبل ساعات من مباراة نابولي بالاسترخاء، معترفا بأن صلاح يمر بمنتصف "أزمة ثقة"، ومؤكدا أن لا شىء يمكن للاعب فعله سوى تهدئة أعصابه والتركيز للخروج من الأزمة.



ولكن يورجان كلوب دافع عن لاعبه المصري قائلا: "إن كنت تلعب كرة المضرب وضربات راحة اليد "الفورهاند" جيدة للغاية، وفي اليوم التالي فإنها لا تكون جيدة مثل الأمس فسوف تتساءل ماذا يحدث؟ ولكن هذه الرياضة".



وأضاف: "ما يمر به اللاعب له علاقة بالثقة، مستواه جيد للغاية وفي آخر مباراة بالدوري ظهر بشكل جيد.. لقد كان يتمركز بشكل جيد؛ ولكن في آخر كرتين لم يتعامل معهما بشكل جيد، وهذه الأمور تحدث.. لقد خسر الكرات الموسم الماضي بمثل هذه الموقف، وعليك أن تبقى هادئا للتعامل مع الوضع بشكل جيد".



وأنهى كلوب حديثه: "حتى هاري كين، تحدثوا عنه؛ ولكنه سجل هدفين الأسبوع الماضي، وإلى حد الآن لم يظهر بنصف ما قدمه الموسم الماضي، هذا ما يقوله الناس".



**انتقادات



لكن جماهير ليفربول، التي لطالما تغنت باسم صلاح الموسم الماضي، لا يبدو أنها تتحلى بالصبر ذاته وهو ما تجلى في إطلاقها فور نهاية مباراة نابولي تعليقات صادمة، بدت محبوسة لفترة في الصدور، لم يكن من المتصور أن تصدر بحق النجم المتألق قبل أسابيع قليلة.



وفيما غرد أحد مشجعي ليفربول على تويتر قائلا: يجب "بيع صلاح"، ذكر آخر بشكل أكثر قسوة: "من فضلكم لنبع هذا الصلاح"، وأضاف ساخطا: "المشكلة ليست في عدم تسجيله أهدافا ولكن في الأداء والأسلوب".



وتدخل ثالث في الجدل المشتعل قائلا، حسب ما أوردت "ديلي ستار"، "أقولها بكل جدية.. كمشجع لليفربول، يجب بيع صلاح من دون دقيقة تردد واحدة".



وألقى مشجع آخر بسبب منطقي من وجهة نظره للتخلص من صلاح حين قال: "أقولها طوال الموسم، يجب بيع صلاح بينما لا تزال قيمته المالية مرتفعة.. لنحصل على 50-60 مليون إسترليني (65-77 مليون يورو) من بيعه، ونضم لاعبا آخر".



يشار إلى أن شائعات قوية ربطت صلاح، 26 عاما، بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين هذا الصيف، إلا أن النجم المصري فاجأ الجميع بإعلان تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي لمدة 5 سنوات.



وفيما يرى كثيرون أن التعليقات السابقة ظالمة بحق النجم المصري، المتوج رسميا قبل أيام كثالث أفضل لاعب في العالم وفق الاتحاد الدولي (فيفا)، يبدو صلاح مطالبا الآن باستعادة مستواه المعهود في فترة حرجة من الموسم، إذ تنتظر ليفربول مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي، الأحد المقبل في البريميرليغ، قبل استئناف معارك دوري الأبطال.



