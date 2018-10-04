وزير السياحة تبحث مع وفد إيطالي خطة دعم رحلة العائلة المقدسة

المال- خاص



التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالوفد الكاثوليكي الإيطالي الذي يزور مصر حاليا.



ويضم وفد من الفاتيكان ممثل دولة الفاتيكان في مصر، كما يضم رئيس أساقفة جاتيا أحد المقاطعات بجنوب إيطاليا ، ووفد رفيع المستوى من أساتذة الجامعة الكاثوليكية بروما



ووفق بيان السياحة، ناقش الاجتماع مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر فى إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد لمصر للتعرف على النقاط الرئيسية للمسار وتقديم الدعم المطلوب للحكومة المصرية لإنجاح هذا المشروع.



وحضر اللقاء السيد سراج سعد الدين مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والمهندس عادل الجندى مدير عام العلاقات الدولية بهيئة التنمية السياحية ومنسق عام مشروع مسار رحلة المقدسة، والسيد هانى عزيز رئيس ومؤسس جمعية محبى مصر السلام.



واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بالوفد في مصر.



وأكدت على عمق العلاقات المصرية الإيطالية.



وأشارت إلى أن ايطاليا من الأسواق السياحية الهامة التي تعمل الوزارة على زيادة أعداد السائحين منها.



كما استعرضت خطة الوزارة لتنمية مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج له.



وأوضحت أن وزارة السياحة لا تعمل منفردة في هذا المشروع إنما تقوم بدور المنسق بين العديد من الأجهزة التنفيذية ذات الصلة ومنها المحافظات المعنية التي تقع بها نقاط المسار، بالإضافة الى الدعم المادى اللازم لإزالة المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك المخططات على الأرض.



وأضافت أن زيارة البابا فرنسيس لمصر في العام الماضي كانت زيارة ناجحة للغاية وحملت رسائل عديدة للسلام، مشيرة إلى أن مصر استقبلت رحلات عديدة ناجحة لمسار العائلة المقدسة



وقالت إن الوزارة بصدد إطلاق حملة ترويجية دولية تدعو للتواصل الإنساني بين الشعوب، وتدعو العالم للتعرف على الشعب المصري.



من جانبه أشار رئيس الوفد الى العلاقات الوثيقة بين بلاده ومصر.



وأعرب عن سعادته هو والوفد بزيارة المناطق الأثرية الفريدة، وبزيارة بعض أماكن مسار العائلة المقدسة.



ومن جانبهم أبدى أعضاء الوفد سعادتهم باهتمام وجهود الوزارة في مسار العائلة المقدسة.



وأشاروا إلى أنهم سيقوموا بالترويج للمسار في دولة إيطاليا وحول العالم فور عودتهم لبلادهم، وأنهم بصدد زيارتهم إلى مصر مرة أخرى برفقة مجموعة من الزائرين ورؤساء الكنائس حول العالم.



وأشار الوفد إلى الانطباعات الجيدة والصورة الذهنية الإيجابية التى شعر بها كافة الوفود التي سبق وأن زارت مصر مؤخرا



وأكدوا على استمرار التنسيق مع الحكومة المصرية لإطلاق هذا المنتج السياحى للعالم أجمع خاصة.



وتطرقوا إالى الترابط الذى شاهدوه بين الدولة المصرية ودولة الفاتيكان من خلال متابعتهم للاتصالات الدورية بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في عدة مناسبات.



وأشاروا إلى أن برنامج الزيارة يضم عدة جهات معنية أخرى بهذا الملف منها وزارة الاثار.



جدير بالذكر أن زيارة الوفد لمصر ستستمر خلال الفترة من 1 وحتى 6 أكتوبر الجارى، وبرنامج الزيارة يتضمن عدد من الأماكن الاثرية والسياحية في مصر.

