النصر للكوك توقع اتفاقية إنشاء بطارية ثالثة بتكلفة 100 مليون دولار

مدحت نافع: سوف يستغرق إنشاء البطارية حوالى عامين ونصف

السفير الأوكراني: الاستثمار هو الأكبر بين البلدين

المال - خاصوقعت شركة النصر لصناعة الكوك التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، اتفاقية إنشاء البطارية الثالثة وتأهيل أقسام الكيماويات الملحقة بها مع شركة فاش ماش الأوكرانية.وقال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن العقد يشمل توريد المعدات والبناء الحرارى ومستلزماته والتركيبات والإشراف الفنيولفت إلى أن التكلفة الإستثمارية تقترب من 100 مليون دولار.وأشار "نافع"، إلى أن المفاوضات كانت تحظى بدعم ومتابعة وزير قطاع الاعمال هشام توفيق.من جانبه، أكد السيد السفير الأوكراني، أن الاستثمار هو الأكبر بين البلدين.وشهد التوقيع الدكتور مدحت نافع، والسفير الأوكراني، هينادى لاتى.ووقع العقد من جانب شركة الكوك المهندس عبدالجليل توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة.ومن جانب شركة فاش ماش الأوكرانية "كوزك" رئيس الشركة قائدة التحالف الفائز بالمناقصة.وحضر توقيع العقد بمقر الشركة القابضة فريق فنى من الجانبين، والمهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.من جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، إن تمويل البطارية سيتم من خلال قرض مشترك مقدّم من مجموعة بنوك.وأشار إلى أنه سوف يستغرق إنشاء البطارية حوالى عامين ونصف حتى تمام التشغيل بطاقة إنتاجية 560 ألف طن سنوياً.ويعتبر هذا المشروع حيوياً ونواة لتطوير الشركة وإعادتها إلى طاقتها المطلوبةويعد منتج الكوك مدخلا رئيسا في إنتاج الصلب وتعتمد عليه شركة الحديد والصلب المصرية في إنتاج أفرانها.وتعتبر شركة النصر للكوك الشركة الوحيدة المنتجة للكوك في منطقة الشرق الأوسط.