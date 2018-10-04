رسميا.. الجبلاية تعتمد مباراتي السوبر المصري السعودي

علي المصري



وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على اعتبار مواجهة الزمالك والهلال المقرر إقامتها يوم 6 أكتوبر الحالي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباراة للسوبر المصري السعودي.



وأضاف الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه المباراة ستقام في ذكرى عزيزة وغالية، حيث تتزامن مع الاحتفالات العربية بنصر أكتوبر المجيد.



وتابع: "تقام المباراة الثانية للسوبر المصري السعودي بين بطل الدوري المصري (أو ما يمثله حسب أحقية ترتيب الفرق في جدول المسابقة) مع اتحاد جدة بطل الكأس في السعودية على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".



وأكد الاتحاد المصري في ختام البيان، علب حرصه الدائم والبالغ على استمرار التعاون بينه وبين كل الاتحادات العربية من أجل مزيد من التقارب بين الأشقاء.