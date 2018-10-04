EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
رسميا.. الجبلاية تعتمد مباراتي السوبر المصري السعودي
الخميس 04 أكتوبر 2018 11:35 م
رسميا.. الجبلاية تعتمد مباراتي السوبر المصري السعودي
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تفاقم أزمة مشاركة اﻷهلي في السوبر المصري السعودي
تفاصيل مفاوضات إقامة السوبر المصري السعودي
رسميا.. الجبلاية تعتمد مباراتي السوبر المصري السعودي
علي المصري
وافق الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على اعتبار مواجهة الزمالك والهلال المقرر إقامتها يوم 6 أكتوبر الحالي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباراة للسوبر المصري السعودي.
وأضاف الاتحاد، في بيان رسمي، أن هذه المباراة ستقام في ذكرى عزيزة وغالية، حيث تتزامن مع الاحتفالات العربية بنصر أكتوبر المجيد.
وتابع: "تقام المباراة الثانية للسوبر المصري السعودي بين بطل الدوري المصري (أو ما يمثله حسب أحقية ترتيب الفرق في جدول المسابقة) مع اتحاد جدة بطل الكأس في السعودية على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".
وأكد الاتحاد المصري في ختام البيان، علب حرصه الدائم والبالغ على استمرار التعاون بينه وبين كل الاتحادات العربية من أجل مزيد من التقارب بين الأشقاء.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا