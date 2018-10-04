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رياضة
مستند | الأهلي يقبل بإسناد لقاء الاتحاد لحكام دوليين ويشيد بالجبلاية
الخميس 04 أكتوبر 2018 11:07 م
العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي
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العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي
علي المصري
وجهت إدارة النادي اﻷهلي، برئاسة محمود الخطيب، في خطاب رسمي، مساء اليوم الخميس، الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لاهتمامه بما جاء في مكاتبات النادي خلال الفترة الماضية بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام، والرد الإيجابي على كافة النقاط التي أشار إليها النادي في خطابه للاتحاد، بما يخدم مصلحة كل الأطراف.
وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أن الإدارة أكدت على تعاونها الكامل والمستمر مع كافة عناصر المنظومة الكروية بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية، مضيفا إن هناك تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا بين النادي والاتحاد.
وأضاف: "بناء عليه، لا تمانع إدارة النادي في إسناد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب السلام، إلى طاقم تحكيم مصري دولي؛ نظرًا لضيق الوقت الذي يسبق المباراة لاستقدام حكام أجانب".
وتابع "وآثرت إدارة النادي إسناد المهمة لطاقم تحكيم مصري بدلًا من استقدام حكام من شمال إفريقيا، حسبما عرض اتحاد الكرة في خطابه الأخير للنادي في ظل التعاون مع اتحاد الكرة؛ على أن يتم إسناد بعض المباريات القادمة لحكام من أوروبا".
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