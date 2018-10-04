إطلاق الخدمات السحابية Azure Stack لأول مرة في مصر

المال- خاص



أعلنت شركتا لينك داتا سنتر، وميكروسوفت مصر، الرواد في التكنولوجيا المتكاملة، عن إطلاق خدمات Azure Stack في مصر؛ لتصبح لينك داتا سنتر أول مزود في مصر يقدم الخدمات السحابية Azure Stack من خلال مراكز البيانات الخاصة بهم.



وتعد شركة لينك داتا سنتر شريك أعمال من الفئة "Gold" المعتمد لشركة ميكروسوفت مصر، والتي تقدم مجموعة متنوعة من حلول استضافة البياناتمن خلال Azure Cloud Services ومراكز البيانات العالمية الخاصة بها ، وإدراة الخدمات في مجالات التكنولوجيا المختلفة.



ويشمل التعاون مع شركة لينك داتا سنتر أمن المعلومات والبنية التحتية وخدمة اتاحة البرامج، حيث يتمتقديم هذه الخدمات من مراكز البيانات الخاصة بالشركة إقليمياً في ثلاثة مواقع مختلفة ، والتي تتميز بمواصفات فنية عالمية تلبي احتياجات العملاء.



وتعقيبا على هذا التعاون قال أحمد السلمي، رئيس قطاع اعمال الحوسبة السحابية في ميكروسوفت مصر إن "Azure Stack سوف يقدم حلاً رائداً للمؤسسات الحكومية و الخاصة علي حد سواء، ويقوم بتطوير تطبيقات الشركات والمؤسسات واستضافة البيانات والخدمات عن طريق دمج و امتداد السحابة الحوسبية لمراكز البيانات التقليدية On-Prem".



كما تتمتع بميزات وخصائص خدماتServices Azure Cloud ، حيث يسمح ذلك للمؤسسات المصرفية والحكومية باستخدام خدمات الحوسبة السحابية الهجينة Hybrid Cloud بسلاسة في مراكز البيانات المحلية الخاصة بها ، أو مراكز البيانات التي تقدم خدمات للمؤسسات."، وفق السلمي



وأضاف " يمكن للعملاء بمصر الحصول على تقنيات Azure Stack من خلال شركاء الأجهزة مثل Lenovo و HP وDell EMC و Cisco و Huawei ".



ومن جانبه، قال جمال سليم ، المديرالتنفيذي لشركة لينك داتا سنتر :"إن شركة لينك داتا سنتر تعد المورد الوحيد لهذه الخدمة في مصرحاليا ، وتتيح لنا شراكتنا القوية مع ميكروسوفت مصر ورؤيتنا القوية أن نستثمر بشكل كبير في التكنولوجيا ونجعلها متاحة للسوق المصري



وأضاف "تُمكنّ العملاء الذين لا يستطيعون الاعتماد بالكامل على الحوسبة السحابية لأي سبب، نقل تطبيقاتهم وبياناتهم بسهولة إلى Azure Stack والتي يمكنها الاتصال بسهولة بأي تطبيقات لديهم على Azure Cloud "



وأشار إلى أن استخدام Azure Stack يؤدي إلى تجنب أي مشاكل تتعلق بوقت الاستجابة نظرًا لتوصيلها عبر خط بيانات مخصص ، كما أنه يزيد من آمان البنية الأساسية نظرًا لأنه لا يمكن اختراق أي شيء عبر معايير الامان المطبقة.



وتطرق إلى أن استخدام Azure Stackيعمل على تحسين مستوى الاداء وقابلية التوسع لحظيا في القدرة الحوسبية وتقليل التكلفة الإجمالية نظرًا لأن المؤسسات مع استخدام هذا الحل تدفع فقط مقابل ما تستخدمه ولا تحتاج إلى الاستثمار في مراكز البيانات المحليةالمكلفة".



وأضاف" أنه من المتوقع من تقديم خدمات Azure Stack ان تؤدي الي توفير فرص وحلول جديدة في خدمات الحوسبة السحابية في السوق المصري ، و بادرت الشركة بقيادة هذا التطوير بفضل سنواتنا العشرين من التنفيذ الناجح وتقديم احدث التقنيات التكنولوجية والرعاية الفائقة للعملاء ".



إن Azure Stack هو أحدث ابتكار في حلول البنية التحتية من ميكروسوفت ، حيث يعزّز مميزات خدمات الحوسبة السحابية لـ Azure كما أن فوائد الاستضافة التي لا تقتصر على موقع جغرافي معين، مما يسمح للمؤسسات بالتغلب على القيود التي تحددها السياسات التنظيمية أو سياسات سيادة البيانات أو مشكلات زمن الوصول.



كما يمكن توصيل Azure Stackبسهولة مع Azure Cloud للتكامل مع بيانات وتطبيقات السحابة.



وقد استثمرت شركة ميكروسوفت سنوات من التفكير والبحث والعمل الجاد لتطوير هذا الحل، وفق بيان



ومن المقرر أن تصل الحوسبة السحابية االمختلطة إلى درجة اعتمادية مذهلة على نطاق واسع خلال العامين المقبلين ،وذلك وفقا لتقارير جارتنر عن الحوسبة السحابية في عام 2018.



كما تم تطوير Azure Stackكنتيجة احتياجات و ارأء عملاء ميكروسوفت والخبرة التقنية القوية ، حيث يقدم Azure Stack العديد من الميزات المهمة التي تعزز أمان وكفاءة وسرعة أي مشروع.