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اقتصاد وأسواق
100 جنيه ارتفاعا في طن أسمنت الممتاز
الخميس 04 أكتوبر 2018 10:18 م
الأسمنت
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الأسمنت
عمر سالم
أعلنت شركة لافارج للأسمنت، عن زيادة أسعار البيع الخاصة بأسمنت الممتاز بواقع نحو 100 جنيه للطن ابتداء من الثلاثاء المقبل.
وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، لـ"المال"، إن الشركة أعلنت زيادة أسعارها لتصل إلى ألف جنيه لطن أسمنت الممتاز العادي.
وأوضح فرحات، أن أسمنت الممتاز سقارة وصل لنحو 980 جنيها بدلا من 900 جنيه نهاية سبتمبر الماضي.
وأشار إلى ارتفاع سعر طن الممتاز قاهر البحار لنحو 1040 جنيها للطن.
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