100 جنيه ارتفاعا في طن أسمنت الممتاز

الأسمنت

عمر سالم



أعلنت شركة لافارج للأسمنت، عن زيادة أسعار البيع الخاصة بأسمنت الممتاز بواقع نحو 100 جنيه للطن ابتداء من الثلاثاء المقبل.



وقال عبدالخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، لـ"المال"، إن الشركة أعلنت زيادة أسعارها لتصل إلى ألف جنيه لطن أسمنت الممتاز العادي.



وأوضح فرحات، أن أسمنت الممتاز سقارة وصل لنحو 980 جنيها بدلا من 900 جنيه نهاية سبتمبر الماضي.



وأشار إلى ارتفاع سعر طن الممتاز قاهر البحار لنحو 1040 جنيها للطن.

