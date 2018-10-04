أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

وزير النقل يلاحق حساب فيسبوك مزيف قضائيا

الدكتور هشام عرفات وزير النقل
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
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الدكتور هشام عرفات وزير النقل

محمود محسن

نفى محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل وجود أي حساب يخص الدكتور هشام عرفات وزير النقل على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

وأشار عز إلى أن الحساب المنسوب إلى وزير النقل لايخص الوزير، وانه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
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