وزير النقل يلاحق حساب فيسبوك مزيف قضائيا

محمود محسن





نفى محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل وجود أي حساب يخص الدكتور هشام عرفات وزير النقل على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".





وأشار عز إلى أن الحساب المنسوب إلى وزير النقل لايخص الوزير، وانه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.