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نقل وملاحة
وزير النقل يلاحق حساب فيسبوك مزيف قضائيا
الخميس 04 أكتوبر 2018 11:21 م
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
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اتحاد الكرة ينجح في إغلاق الحسابات المزيفة لمسئوليه على تويتر
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
محمود محسن
نفى محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل وجود أي حساب يخص الدكتور هشام عرفات وزير النقل على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".
وأشار عز إلى أن الحساب المنسوب إلى وزير النقل لايخص الوزير، وانه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
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