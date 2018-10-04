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سيـــاســة
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالمحافظات
الخميس 04 أكتوبر 2018 09:44 م
أكليل الزهور على الجندي المجهول
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أكليل الزهور على الجندي المجهول
بدور إبراهيم
أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة الذكري الخامسة والاربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة
وقام اللواء أح طارق حسن قائد الجيش الثاني الميداني يرافقه اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة .
وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى قام اللواء أح رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني .
وفى المنطقة المركزية العسكرية قام اللواء أح عماد أحمد الغزالي قائد المنطقه يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية .
وقام اللواء أح شريف فهمى بشارة قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.
وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أح على عشماوى قائد المنطقه يرافقه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية .
وقام اللواء أح توفيق خالد سعيد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية يرافقه اللواء جمال نور محافظ أسيوط ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة .
وفي إطار مشاركة وزارة الداخلية احتفالات القوات المسلحة بذكري تحرير سيناء أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مديري الأمن بالمحافظات بوضع باقات من الزهور علي قبر الجندي المجهول بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية احتفالاً بهذه المناسبة .
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