بالصور| محافظ مطروح يتفقد محطة إزالة الحديد بواحة سيوة

معتز محمود

تفقد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الخميس، محطة رفع وتنقية وازالة الحديد من المياه بواحة سيوة، خلال زيارته الأولى للواحة لبحث المشاكل التي تعاني منها الواحة ، واستقبال وزير الآثار لافتتاح أحد المساجد الأثرية بعد ترميمه.وتفقد المحافظ أقسام محطة المياه، واستمع لشرح من اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، المقامة المحطة على 2800 بطاقة وتضم وحدة تنقية المياه من الحديد ورافع ضخ المياه للواحة.وأكد الغرابلي علي ضرورة المتابعة المستمرة لعملية تنقية المياه مع سرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالواحةرافق محافظ مطروح شعبان معروف رئيس مدينة سيوة والقيادات التنفيذية المعنية بواحة سيوة