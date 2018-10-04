ماريوت تزيد عدد فنادقها إلى 200 فى أفريقيا خلال 5 سنوات

خالد بدر الدين









تخطط مجموعة فنادق ماريوت إنترناشيونال الأمريكية لفتح فنادق جديدة بقارة أفريقيا ليرتفع عدد فنادقها إلى أكثر من 200 فندق خلال السنوات الخمس مع الدخول فى دول لأول مرة مثل موزمبيق، كما وقّعت اتفاقيات مع شركاء لزيادة عدد فنادقها فى غانا وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا.





وأكدت مجموعة فنادق ماريوت إنترناشيونال أنها تستهدف زيادة عدد فنادقها بحوالى 50% بحلول عام 2023، وتوفير أكثر من 12 ألف وظيفة جديدة مع تزايد توقعات المؤسسات العالمية مثل البنك الدولى بارتفاع النمو الاقتصادى فى أفريقيا بأكثر من 3.1% هذا العام.





وذكرت وكالة رويترز أن مجموعة فنادق ماريوت إنترناشيونال اتجهت فى السنوات الأخيرة لزيادة استثماراتها في القارة السمراء للاستفادة من النمو الاقتصادى القوى الذى تشهده عدة دول هناك والذى ستجاوز 3.5% العام المقبل مع تحسن وسائل النقل والمواصلات فيها.





وتخطط مجموعة فنادق ماريوت إنترناشيونال شراء مجموعة ستاروود للفنادق والمنتجعات بحوالى 12.2 مليار دولار لتكوين أكبر سلسلة فنادق فى العالم، ومنها علامات عالمية مثل شيراتون وريتز كارلتون وأوتوجراف كولليكشن.