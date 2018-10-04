EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
ماريوت تزيد عدد فنادقها إلى 200 فى أفريقيا خلال 5 سنوات
الخميس 04 أكتوبر 2018 09:26 م
فنادق ماريوت 556
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ماريوت تعتزم استثمار 2 مليار دولار في قطاع الفنادق بالسعودية
وزيرة السياحة تلتقي ممثلى شركة ماريوت العالمية
المجتمعات توقع عقد إدارة أول فندقين بالعلمين الجديدة مع ماريوت العالمية
ماريوت العالمية تعتزم افتتاح أكثر من 200 فندق بحلول 2022
ماريوت 55669
خالد بدر الدين
تخطط مجموعة فنادق ماريوت إنترناشيونال الأمريكية لفتح فنادق جديدة بقارة أفريقيا ليرتفع عدد فنادقها إلى أكثر من 200 فندق خلال السنوات الخمس مع الدخول فى دول لأول مرة مثل موزمبيق، كما وقّعت اتفاقيات مع شركاء لزيادة عدد فنادقها فى غانا وكينيا والمغرب وجنوب أفريقيا.
وأكدت مجموعة فنادق ماريوت إنترناشيونال أنها تستهدف زيادة عدد فنادقها بحوالى 50% بحلول عام 2023، وتوفير أكثر من 12 ألف وظيفة جديدة مع تزايد توقعات المؤسسات العالمية مثل البنك الدولى بارتفاع النمو الاقتصادى فى أفريقيا بأكثر من 3.1% هذا العام.
وذكرت وكالة رويترز أن مجموعة فنادق ماريوت إنترناشيونال اتجهت فى السنوات الأخيرة لزيادة استثماراتها في القارة السمراء للاستفادة من النمو الاقتصادى القوى الذى تشهده عدة دول هناك والذى ستجاوز 3.5% العام المقبل مع تحسن وسائل النقل والمواصلات فيها.
وتخطط مجموعة فنادق ماريوت إنترناشيونال شراء مجموعة ستاروود للفنادق والمنتجعات بحوالى 12.2 مليار دولار لتكوين أكبر سلسلة فنادق فى العالم، ومنها علامات عالمية مثل شيراتون وريتز كارلتون وأوتوجراف كولليكشن.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا