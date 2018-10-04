مها رشاد .. ايتيدا تدعم الابتكار الرقمي





استضافت القاهرة اليوم أولى جولات منتدى تكنولوجيا المعلومات والذي تنظمه شركة "أي دي سي" العالمية تحت شعار "التحول الرقمي: استراتيجيات الأتمتة والإبداع والذكاء" حيث تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITIDA" بوصفها شريكاً استراتيجياً للمنتدى.ويمثل هذا الحدث أولى جولات المنتدى والذي تنظمه الشركة في عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ،ويعد أحد المنصات المثالية لمناقشة أحدث الاتجاهات التي تدفع نحو التحول الرقمي في جميع أنحاء المنطقة حتى يمكن لمختلف المنظمات والحكومات استخدام هذه المعلومات ليس فقط لتطوير عمليات التحول الرقمي ،ولكن للتعرف على البنية التحتية الضرورية لتمكين استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات وسرعة التحول الرقمي.وخلال مشاركتها كمتحدث رئيسي في المؤتمر، أشارت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، إلى أن التحول الرقمي قد وصل تأثيره إلى نطاق الاقتصاد الكلي بالفعل، وأن استراتيجيات الابتكار، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب الرقمية هي الآن في صميم كل استراتيجيات المنظمات الناجحة.