أسعار الذهب فى مصر 4-10-2018 وتراجع جديد لعيار 21

عمر سالم









تراجعت أسعار الذهب الآن فى مصر 4- 10- 2018 في نهاية تعاملات اليوم، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، على خلفية تراجع اسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.





أسعار الذهب في مصر الآن:





- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 598 جنيهًا.





- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 513 جنيهًا.





- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 683 جنيهًا.





- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4788 جنيهًا.