أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب فى مصر 4-10-2018 وتراجع جديد لعيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب
أخبار متعلقة
small-img
أسعار الذهب اليوم الخميس بمصر 4-10-2018 | تراجع عيار 21
small-img
أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 3- 10- 2018
small-img
أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر 3- 10- 2018 | ارتفاع عيار 21
small-img
أسعار الذهب الآن في مصر 2-10-2018| وتراجع عنيف للجنيه
أسعار الذهب

عمر سالم


تراجعت أسعار الذهب الآن فى مصر 4- 10- 2018 في نهاية تعاملات اليوم، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، على خلفية تراجع اسعار أوقية الذهب فى البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر الآن:

- أسعار الذهب عيار 21 في مصر الآن 598 جنيهًا.

- أسعار الذهب عيار 18 في مصر الآن 513 جنيهًا.

- أسعار الذهب عيار 24 في مصر الآن 683 جنيهًا.

- أسعار الجنيه الذهب في مصر الآن 4788 جنيهًا.
الذهب أسعار الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا