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أسواق عربية
هبوط 5 بورصات بقيادة القاهرة ودبى والخسائر تحاصر الأسواق الناشئة
الخميس 04 أكتوبر 2018 08:42 م
البورصة
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البورصة
خالد بدر الدين
هبطت 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة القاهرة ودبى مع هبوط الأسواق الناشئة على مستوى العالم وصعدت مؤشرات 3 بورصات بنسب ضعيفة منها أبوظبى .
وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.5 % بسبب المخاوف العالمية تجاه الأسواق الناشئة، بينما شكل الاندماج بين البنك الأول وبنك ساب السعوديين إحدى النقاط المضيئة القليلة في منطقة الخليج.لينخفض إلى 14105 نقطة ليقترب من أدنى مستوياته التي سجلها خلال التعاملات منذ بداية العام و مع تراجع 23 سهما من ثلاثين سهما مدرجة على قائمته لتصل خسائره إلى أكثر من 3.6 % هذا الأسبوع.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لمديري صناديق الشرق الأوسط نُشرت نتائجه في بداية الأسبوع أن نظرتهم للأسهم المصرية مالت إلى التشاؤم في الثلاثة أشهر المقبلة، في ضوء اضطرابات الأسواق الناشئة التي ستدفع رؤوس الأموال إلى النزوح من البلاد غير أن بعض مديري الصناديق أكدوا إن نظرتهم المستقبلية الإيجابية لمصر في الأجل الطويل لم تتغير ووصفت شركة مينا كابيتال هبوط السوق بأنه ”مرحلة عابرة“.
وتراجع مؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.8 % لينزل إلى حوالى 2792 نقطة ليسجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بسبب الأسهم العقارية مع انخفاض أسعار أسهم شرك إعمار العقارية بحوالى 3 % كما تراجع سعر سهم شركة دريك آند سكل انترناشونال 1.4 % ولكن ارتفع سعر سهم شركة داماك العقارية 1.5 % بعد أن هبط السهم أمس الأربعاء بعدما قالت شركة التطوير العقاري إنها تتوقع أن يواجه سوق العقارات في دبي ضعفا على مدى بضعة فصول قبل أن يبدأ التعافي في أواخر العام القادم.
وخسر مؤشر بورصة البحرين حوالى 0.4 % ليصل إلى 1325 نقطة ومؤشر بورصة الكويت بأكثر من 03 % لينزل إلى حوالى 5315 نقطة.
وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند حوالى 7998 نقطة بسبب الأداء الضعيف لأسهم معظم البنوك و لكن سع سهم البنك الأول ارتفع أكثر من 3 % ليصل إلى 14.62 ريال بينما بدد سهم بنك ساب مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا 1.1 % ليتراجع إلى حوالى 31.90 ريال.
وواصل سعر سهم شركة اللجين انخفاضه ليتراجع 2.8 % بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع إن حريقا نشب في مصنع وحدتها الوطنية للصناعات البتروكيماوية، بما أدى إلى توقف الإنتاج.
وفي سلطنة عمان كسب مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية نسبة متواضعة بلغت حوالى 0.2 % ليتقدم إلى حوالى 4526 نقطة بفضل مذكرة تفاهم بين بنك العز الإسلامي وبنك عمان العربي حول اندماج محتمل ليقفز سعر سهم بنك العز الإسلامي 5.9 % في تداول مكثف ليسجل أعلى مستوياته منذ منتصف العام الماضى.
وارتفع مؤشرا بورصة الدوحة وسوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % لكل منهما ليستقر ا عند حوالى 9903 نقطة و 5007 نقطة على الترتيب.
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