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اقتصاد وأسواق
رويترز: مصر تسجل أدنى مستوى للاستثمار الأجنبي غير النفطي منذ بدء الإصلاح
الخميس 04 أكتوبر 2018 08:14 م
المصريون والاقتصاد
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المصريون والاقتصاد
خبير : التراجع ليس مرتبط بمصر تحديدا
مستثمر: الرئيس والحكومة يريدون تشجيع الاستثمار لكن هناك روتين
إعداد - عبدالغفور أحمد محسن
قالت وكالة رويترز، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد المصري غير النفطي انخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أدنى مستوياته منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي
ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الاستثمار بشأن ما أشارت له الوكالة، غير أن الرئاسة المصرية أكدت
في بيان قبل أيام استمرار مؤشرات تحسن الاقتصاد، ووصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5,3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44,4 مليار دولار.
وفي تقريرها، رصدت رويترز هذا الانخفاض، قائلة إنه سجل 600 مليون دولار فقط مقارنة بـ 956 مليون دولار في الربع الأول من نفس العام، و1.51 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2017، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات ميزان المدفوعات الصادرة هذا الأسبوع.
.وقالت رويترز، إن هذا الانخفاض إشارة إلى أن المصريين بانتظار مزيد من القرارات الاقتصادية الصعبة قبل أن يجنوا ثمار الإصلاح.
ومصر تعتمد على استثمارات القطاع الخاص الجديدة لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل لسكانها الذين يتزايدون بسرعة، لكن إجراءات التقشف قللت الطلب المحلي والحافز للاستثمار، وفق المصدر ذاته.
ونقلت رويترز عن محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار هيرميس إن الاستهلاك المحلي منخفض لذلك لا تجد الشركات حاجة ملحة إلى التوسع في أنشطتها.
وقدرت دراسة لصندوق النقد الدولي نشرت في ديسمبر الماضي، أن حوالي 700 ألف مصري سوف ينضمون إلى سوق العمل خلال كل سنة من السنوات الخمس القادمة.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية ، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر فقط خلال الربع الأول من عام 2017 مسجلا 478 مليون دولار نظرا لعدم استقرار الاقتصاد، إذ بدأ هذا الربع بعد بضعة أسابيع فقط من توقيع مصر اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وفق رويترز.
** ليس له علاقة بمصر تحديدا
وقال هاني فرحات ، الخبير الاقتصادي في بنك الاستثمار سي. آي. كابيتال: "أعتقد أن الأمر يتعلق أكثر بالتوجهات العالمية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق الناشئة ككل، وليس له علاقة بمصر على وجه التحديد"
وتابع :"احتلت مصر المرتبة الأولى بين أكثر الدول الإفريقية استقبالا للاستثمار الأجنبي المباشر في 2017".
وتضمنت تدابير التقشف في إطار برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، والزيادات الحادة في أسعار الطاقة، وخفض قيمة العملة بنسبة وصلت إلى 50%.
ويعتقد أبوباشا أن المستثمرين سيفكرون في ضخ أموالهم بالسوق المصرية خلال عام 2019.
ويرى محللون أن المستثمرون ينتظرون ترقبا للطريقة التي ستتكيف بها مصر مع الإصلاحات وتغيرات الأسعار، وحتى تنتهي مصر من إنشاء محطات الطاقة والموانئ والطرق والبنى التحتية الأخرى التي يجري إنشاؤها حاليا.
** الغاز طريق انتعاش منتظر
وقال ألين سانديب ، رئيس قسم الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، إن الاستثمار يستغرق عادة 4 أو 5 سنوات بعد إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي، مستشهدا بما حدث في دول مثل الهند والبرازيل.
وتابع: " يستغرق الاستثمار الأجنبي المباشر بعض الوقت ولكن بمجرد أن يبدأ يصبح مستدامًا".
ويتوقع أن يتلقى الطلب المحلي دفعة قوية مع بدء تدفق إيرادات اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة والانتعاش الأخير في السياحة.
ومع ذلك ، يقول رجال الأعمال إن هناك الكثير مما يمكن فعله لتشجيع المزيد من الاستثمارات، بما في ذلك الحد من الروتين الحكومي في مصر.
وقال هشام العبد ، مستشار الأعمال الذي يعمل بكثافة مع الشركات الصينية: "الحكومة والوزراء والرئيس يريدون جميعا أن يحدث ذلك ، لكن البيروقراطيين مستغرقين في مهمتهم".
وكان وزير المالية محمد معيط قال في تصريحات سابقة إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد، تبقى منه نحو 10%.
وأشادت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي في لقائها الأخير بالرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن، بالتزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونجاح الحكومة في خفض معدلات الدين وزيادة الاحتياطي النقدي، ومواصلة النمو.
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