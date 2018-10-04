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استثمار
افتتاح مدرسة للتعليم الفني المزدوج بالشراكة مع الحكومة الألمانية وسيمنس
الخميس 04 أكتوبر 2018 08:13 م
وزير التعليم
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وزير التعليم
عصام عميرة
افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مدرسة التميز الفنية للتعليم المزدوج زين العابدين، بمنطقة السيدة زينب، وتستوعب 600 طالب، بالتعاون مع شركة سيمنس ومشروع تحسين نظام التعليم المزدوج فى مصر الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والمنفذ من التعاون الإنمائي الألماني GIZ.
وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إن مدرسة زين العابدين للتعليم والتدريب المزدوج جاءت في إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني فى مصر.
وأضاف "مجاهد" أن الدولة تستهدف تطوير التعليم الفني، وخاصة فى الصيانة الميكانيكية والكهرباء والتحكم الصناعي، لافتا إلى أن تلك التخصصات تعتبر عامود الصناعة فى مختلف قطاع.
من جانبه، قال أحمد السعدني مدير التعليم بشركة سيمنس، إنه تم تزويد المدرسة بأحدث الأجهزة الموجودة فى نظام التعليم الفني بألمانيا، لافتا إلى أن هناك هدف واضح وهو الوصول الى نموذج "الفني الكفء".
وتابع أنه تم تدريب المعلمين بالمدرسة على كيفية التعامل مع المعدات الحديث والمناهج المتطورة, مشيرا إلى أن المناهج مقدمة من شركة سيمنس.
وزارة التربية والتعليم
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