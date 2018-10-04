عتاقة تتقدم للبورصة بمستندات تعديل مركز الشركة ومحلها القانونى

عتاقة



رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، تقدمت إليها بمستندات تعديل مركز الشركة ومحلها القانوني لها وجاري فحصها تمهيدا لعرضها على لجنة القيد.



ورفعت الشركة رأسمالها خلال الفترة الماضية من 150 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي.



وارتفعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 124.8%، على أساس سنوي لتسجل 153 مليون مقابل 68.08 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.