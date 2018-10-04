برلماني يطالب باستحداث وزارة للشئون الافريقية

طارق رضوان



ياسمين فواز



قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الافريقية، ان القيادة السياسية تولى ملف افريقيا اهتماما خاصا.



وأضاف رئيس افريقية البرلمان، بأننا نعمل خلال الفترة القادمة، على توطيد العلاقات من خلال الدبلوماسية الشعبية بالتوازى مع التحركات الرسمية الحكومية خاصة في ضوء ترأس مصر للقمة الافريقية بداية من يناير ٢٠١٩ .



وكشف عن رغبته فى استحداث وزارة جديدة للشئون الافريقية، تعمل على استعادة دور مصر الريادى الذي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي فى استعادة جزء كبير منه، من خلال الزيارات الى الدول الافريقية واستضافة الزعماء الافارقة.



واضاف رضوان بأنه سيتم تحديد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لعرض الفكرة ودراسة طريقة تنفيذها.



واكد أن لجنة الشئون الافريقية لن تتواني عن تقديم الدعم للحكومة فى هذا الملف، مشيرا الى تنظيم العديد من الزيارات لبرلمانات الدول الافريقية ودعودتهم لزيارة مصر.