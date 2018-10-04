بلومبرج: البنك الأهلى حصد المركز الأول فى القروض المشتركة

يحيى أبو الفتوح



المال - خاص



أظهر التقييم الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن البنوك خلال الربع الثالث من عام 2018 حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التي قام البنك فيها بدور مرتب رئيسي و مسوق و وكيل للتمويل.



وعلي مستوي قارة أفريقيا، نجح البنك الأهلي في حصد المركز الأول عن القروض التي قام فيها بدور مسوق التمويل، إضافة إلى تحقيقه للمركز الثالث بعد مؤسسات وبنوك دولية، وذلك عن دوره كمرتب رئيسي وكيل للتمويل بقيمة إجمالية 61 مليار جنيه مصري وحصة سوقية تصل إلي 12.2%، كما أظهر التقييم أيضا حصول البنك على المركز الرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن القروض المشتركة التي قام البنك بدور وكيل التمويل فيها.



وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن توفير البنك لكافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات هو استمرار لدوره في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر على اقتصاد البلاد بكافة قطاعات الدولة، بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات، مؤكدا أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة في اطار حرصه على القيام بالدور المنوط به باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية والذي يترتب عليه ضرورة الاهتمام بالمشروعات العملاقة المتعلقة بالقطاعات الحيوية في مجالات الصناعة، البترول، الكهرباء، النقل والمواصلات، ومواد البناء، المقاولات، الاغذية، التنمية العقارية، مما يؤدي لخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي المصري وتوفير الكثير من فرص العمل ودفع عجلة التنمية.



وأفاد شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، بأن نجاح البنك الأهلي في الحفاظ علي ريادته للسوق المصرفية المصرية والافريقية في مجال القروض المشتركة وفقا لتقييم مؤسسة بلومبرج العالمية لسنوات متتالية يؤكد احترافية وسرعة أداء وكفاءة العاملين بقطاعات البنك المعنية، ويأتي نتيجة لشبكة العلاقات القوية التي تربطه بالبنوك المحلية والخارجية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي على اتمام وادارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مستندا في ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تتجاوز 98 مليار جنيه تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة سواء منفردا أو من خلال الاشتراك في تحالفات مصرفية.



وأعرب رياض عن اعتزاز البنك بالحصول على هذه المرتبة المتميزة بين البنوك في مصر والشرق الأوسط وافريقيا باعتبارها شهادة صادرة عن إحدى المؤسسات العالمية المرموقة ذات المصداقية والثقل الدولي المعنية بتقييم البنوك وانشطتها المتنوعة. وأضاف أن التعاون الفعال والمثمر مع البنوك المصرية الأخرى يرجع لقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي .