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بورصة وشركات
بلتون يتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري العام المالي الحالي
الخميس 04 أكتوبر 2018 07:55 م
الميزان التجاري
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الميزان التجاري
المال- خاص
توقّع بنك استثمار بلتون استمرار أن يشهد العام المالي الحالي انخفاضًا في عجز الحساب الجاري وتحسن تدفقات المحافظ، وعدم تغير عجز الميزان التجاري المصري، خاصة أن زيادة الاستثمارات قد تقود لارتفاع أحجام الواردات.
وقال بنك الاستثمار، في توقعات استندت إلى التحسن الملحوظ بالحساب الجاري نتيجة ارتفاع التحويلات وإيرادات السياحة العام المالي الماضي 2017– 2018، إن استمرار تحسن السياحة سيؤدي لتحسن الحساب الجاري.
كما توقّع تحسن التدفقات إلى أدوات الدخل الثابت، خاصة بعد موجة عمليات البيع في الأسواق الناشئة، مما سيؤدي لانخفاض فائض ميزان المدفوعات.
يشار إلى أن عجز الميزان التجاري المصري حافظ على استقراره العام الماضي عند 37.3 مليار دولار، متجاوزًا توقعاته السابقة عند 36.2 مليار دولار نتيجة دعم أسعار البترول لنمو الصادرات بنسبة 33% على أساس سنوي.
وأسهم ارتفاع إيرادات السياحة بنحو 5.4 مليار دولار أيضًا في تحسن عجز الحساب الجاري، حيث ارتفعت إيرادات السياحة إلى 9.8 مليار دولار مقارنة بـ4.4 مليار دولار العام الماضي، وأعلى من تقديراتنا بنك الاستثمار عند 6.7 مليار دولار.
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