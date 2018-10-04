مخيمر رئيسا لشعبة الأسمنت بغرفة اسكندرية





اعتمدت شعبة متعهدي ووكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية نتيجة الانتخابات الخاصة بها حيث فاز محمود مخيمر بالدورة الثالثة لرئاسة الشعبة.وقال مخيمر في تصريحاته للمال انه فاز برئاسة الشعبة بالتزكية ,مما يعد ثقة كبيرة من جانب اعضاء الجمعية العمومية للشعبة.وأشار أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في عمل اللجنة والتعاطي مع مشاكل الوكلاء والمتعهدين ,ومشيرا الى أن المشكلة الأهم بالنسبة لمجلس إدارة الغرفة تتمثل في حل مشكلة التهرب الضريبي للوكلاء مع مصلحة الضرائب.