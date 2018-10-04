نجوم الفن يدعمون تحدي فاروق الفيشاوي لمرضه اللعين

أحمد حمدي



بدأ فنانون حملة واسعة لدعم النجم الكبير فاروق الفيشاوي عقب إعلانه الإصابة بمرض السرطان.



هذا الدعم لم يتوقف عند النجوم المصريين فقط، فقد عجّت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات التشجيع والدعم من إعلاميين وفنانيين عرب أيضا



ومساء أمس الأربعاء، أعلن فاروق الفيشاوي، أنه مصاب بمرض السرطان اللعين اثناء لحظة تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته 34 وسط حضور كبير .

وأعلن الفيشاوي للجميع انه غير منزعج من إصابته بمرض السرطان الخبيث وسيتعامل معه كأنه " مجرد صداع " وسيتغلب عليه بإرادته وإيمانه الشديد بالله.





وعلق الفنان عمرو محمود ياسين: "فاروق الفيشاوي من أرجل وأجدع الشخصيات في الوسط الفني وله مواقف رجولة كتير مع عائلتي ربنا يشفيك ".





وعلقت الفنانة ألفت عمر على إصابة الفيشاوي: "ربنا يشفيك ويرجعك لينا بالسلامة ".





وقالت الفنانة راينا محمود ياسين: "ربنا يشفيك ويقومك بالسلامة".