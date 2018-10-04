بنك عالمى: ضعف الجنيه دعم أداء الاقتصاد المصرى خارجيا

محمد سالم





قال بنك جى بى مورجان العالمى، فى تقرير حديث له، إن تحسن الوضع الأمني وزيادة تنافسية الجنيه المصري يعنى ضعف قيمته أمام العملات الأجنبية وارتفاع إنتاج الهيدروكربون أسهم فى الأداء الجيد لتعاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى عبر تسجيل عجز الحساب الجاري لمصر أفضل بقليل من توقعاتنا، حيث تراجع إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي عن السنة المالية 2017/ 2018 التي انتهت في يونيو، وذلك من 6.1% في العام المالي السابق.





وتوقّع البنك تحسن العجز في الحساب الجاري لنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي عن السنة المالية 2018/ 2019، على أن يتحول إلى فائض بنسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/ 2020 على افتراض أن الوضع الأمني سيظل مستقرًّا.





وعلى خلفية تحسن الأوضاع الأمنية، فضلًا عن ارتفاع تنافسية الجنيه المصري عقب الانخفاض الحاد في عام 2016، استمرت حالات العجز بالميزان الخارجي في الانخفاض مع تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 6 مليارات دولار (2.4% من إجمالي الناتج المحلي) في السنة المالية 2017/ 2018، من 14 مليار دولار (أكثر من 6% من إجمالي الناتج المحلي) قبل عام. في حين أن العجز التجاري لم يتغير تقريبًا عن العام السابق من حيث القيمة المطلقة، ارتفعت الصادرات بنسبة 19%، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة متواضعة 7% رغم النمو القوي لإجمالي الناتج المحلي المقدر بـ5.3%؛ استنادًا لزيادة تنافسية الجنيه المصري وارتفاع إنتاج حقل غاز ظهر من الهيدروكربون.





وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع عدد السياح وزيادة إيرادات قناة السويس أديا إلى مضاعفة الفائض من قطاع الخدمات ليصل إلى نحو 11 مليار دولار، من 5.6 مليار دولار في العام السابق؛ بسبب تحسن الأوضاع الأمنية وتنافسية الجنيه. ارتفعت التحويلات بنسبة 21% بدعم من تحويلات المصريين العاملين في الخليج. نتوقع أن يستمر الميزان الخارجي في التحسن شريطة أن يظل الوضع الأمني مستقرًّا.





وأشار إلى أنه ما زالت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية عند 7.7 مليار دولار (3.1 من إجمالي الناتج المحلي) مدفوعة بالاستثمارات في قطاع البترول، إلا أن الاستثمار في المحافظ المالية شهد تراجعًا بسبب ازدياد الحرص على الصعيد العالمي على تجنب المخاطر.





كما أن تقلبات الأسواق الناشئة منذ الربع الأول أدت إلى تراجع بعض تدفقات الأموال الساخنة التي تم جذبها منذ بداية الإصلاحات. ونؤمن بأنه لا يزال هناك مجال كبير لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط على تدفقات الاستثمار في المحافظ المالية، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد انخفضت الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة من 22 مليار دولار في مارس إلى حوالي 14 مليار دولار في أغسطس. وفي ظل التحديات الدولية الصعبة نعتقد أن برنامج صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، ومن ثم لا نرى أي عائق أمام صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة، منتصف أكتوبر؛ لمراجعة البرنامج.