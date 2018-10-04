السعودية المصرية للتعمير: تلقينا استفسارات عن مشروعنا بالعاصمة الإدارية بسيتي سكيب

السعودية المصرية للتعمير





المال - خاص



شهد جناح الشركة السعودية المصرية للتعمير إقبالًا من العملاء العرب خلال مشاركتها بمعرض سيتى سكيب جلوبال 2018 المنعقد حاليًا بدبى.



وقالت إن مشروعاتها استحوذت على اهتمام العملاء، ومنها مشروع بلو فير بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تلقت الشركة استفسارات بالمعرض عنه، وكذلك تم جمع رغبات واستمارات حجز.



وحصلت الشركة على القرار الوزارى الخاص بالمشروع مؤخرًا وتستعد لإطلاق خطته التسويقية ويقع على مساحة إجمالية 70 فدانًا بموقع متميز بالعاصمة الإدارية الجديدة ويشتمل على وحدات سكنية وفيلات منفصلة وتوين وتاون هاوس بمساحات ونماذج متنوعة وكذلك خدمات مكملة تلبى مختلف احتياجات العملاء.



